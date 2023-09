Studie voorspel drastiese klimaatstoestande wat tot massa-uitsterwing kan lei

'n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Bristol gedoen is, onthul die haglike klimaatstoestande wat miljoene jare van nou af tot 'n massa-uitsterwing van mense en alle soogdiere kan lei. Die navorsing dui daarop dat die vorming van 'n superkontinent, wat die Aarde se huidige vastelande verenig, 'n onherbergsame omgewing sal skep wat gekenmerk word deur uiterste temperature wat die meeste soogdierspesies, insluitend mense, in gevaar sal stel.

Navorsers het vir die eerste keer superrekenaarklimaatmodelle gebruik om toekomstige klimaatstoestande te simuleer en ontdek dat die samesmelting van die vastelande in 'n enkele superkontinent tot ernstige klimaatuiterstes sou lei. Gemiddelde globale temperature sal eskaleer, wat oorlewing vir die meeste soogdiere, wat nie by uiterste hitte kan aanpas nie, byna onmoontlik maak.

Die studie voorspel ook 'n toename in die son se helderheid, wat lei tot hoër energie-emissies en verhoogde temperature op Aarde. Die vorming van die superkontinent sou gereelde vulkaniese uitbarstings en die vrystelling van massiewe hoeveelhede koolstofdioksied veroorsaak, wat aardverwarming verder vererger. Die kombinasie van stygende koolstofdioksiedvlakke, 'n warmer son en uiterste kontinentaliteit sal bydra tot temperatuurverhogings wat wissel van 40 tot 70 grade Celsius in baie gebiede.

Soogdiere, insluitend mense, het histories ontwikkel om verskeie klimaatstoestande te weerstaan, deur middel van kenmerke soos pels en hibernasie by koue aan te pas. Hulle vermoë om hoë temperature te verdra het egter relatief konstant gebly, wat langdurige oormatige hitte onoorleefbaar maak. As die klimaatstoestande wat in die studie beskryf word, 'n werklikheid word, sal mense en ander soogdiere uitwissing in die gesig staar weens hul onvermoë om hitte te verdryf en hul liggame af te koel.

Die dringendheid om die huidige klimaatkrisis aan te spreek wat voortspruit uit mens-geïnduseerde aardverwarming en kweekhuisgasvrystellings word beklemtoon deur dr. Eunice Lo, 'n mede-outeur van die studie. Uiterste hitte, wat reeds nadelig is vir menslike gesondheid, beklemtoon die onmiddellike behoefte aan wêreldwye pogings om netto-nul-emissies te bereik.

Die studie se projeksies is gebaseer op simulasies van temperatuur-, wind-, reën- en humiditeitstendense vir die verwagte toekomstige superkontinent, Pangea Ultima. As die mensdom aanhou om fossielbrandstowwe te verbruik, sal koolstofdioksiedvlakke na raming van die huidige 400 dele per miljoen tot meer as 600 dele per miljoen styg. Die toekomstige scenario kan getuig van dubbel die vlakke van koolstofdioksied, 2.5% meer bestraling van die son, en 'n superkontinent geleë in 'n warm, vogtige tropiese streek.

Die navorsing demonstreer ook die belangrikheid daarvan om tektonika en kontinentale uitlegte in ag te neem in die bestudering van eksoplanete of planete buite ons sonnestelsel. Die rangskikking van landmassas op verre wêrelde speel 'n deurslaggewende rol in die bepaling van bewoonbaarheid vir mense.

Ten slotte, hoewel die studie se projeksies somber kan lyk, beklemtoon dit die dringende behoefte om die huidige klimaatkrisisse aan te spreek en kweekhuisgasvrystellings te verminder om die bewoonbaarheid van ons planeet te bewaar. Die gesamentlike poging om netto-nul-emissies te bereik, is van kardinale belang vir die voorkoming van menslike uitwissing en die behoud van die diverse soogdierspesies waarmee ons hierdie planeet deel.

Bronne:

– Universiteit van Bristol se studie gepubliseer in Nature Geoscience

– Definisie van superkontinent: 'n Groot landmassa wat bestaan ​​uit veelvuldige vastelande wat bymekaar gekom het.

– Definisie van klimaatuiterstes: Ongewoon ernstige of abnormale klimaatstoestande, soos uiterste temperature of swaar reënval.

– Definisie van kontinentaliteit: Die mate waarin 'n gebied beïnvloed word deur sy ligging in die binneland van 'n kontinent, gekenmerk deur uiterste temperatuurvariasies tussen seisoene.