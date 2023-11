Wetenskaplikes kry ondersteuning om outonomie van die nasionale sterrewag van Athene te bewaar

Wetenskaplikes by die Nasionale Sterrewag van Athene (NOA) doen 'n beroep op openbare steun om 'n onlangse regeringsbesluit teen te staan ​​wat die instelling se outonomie en onafhanklikheid kan benadeel. Die besluit behels die oordrag van die NOA se toesig na die Ministerie van Klimaatkrisis en Burgerlike Beskerming, 'n stap wat kommer onder die wetenskaplike gemeenskap ontketen het.

Die NOA, wat tans onder die bevoegdheid van die Algemene Sekretariaat van Navorsing en Innovasie (GSRI) werk, glo saam met ander onafhanklike navorsingsagentskappe dat dit by die Ministerie van Ontwikkeling hoort. Die primêre argument teen die oordrag lê in die feit dat slegs 'n fraksie van NOA se navorsers beskik oor die kundigheid wat nodig is om by te dra tot die missie van burgerlike beskerming.

Die beplande stap, uiteengesit in 'n wetsontwerp wat binnekort vir parlementêre stemming voorgelê sal word, het ook kritiek van die Raad van Presidente van Navorsingsentrums en Tegnologiese Agentskappe ontlok. Hierdie gesamentlike stem is teen die "amputasie" van die NOA van die nasionale netwerk van navorsingsagentskappe, en spreek kommer uit dat hierdie besluit sy algehele funksionaliteit sal belemmer en ontwrig.

Volgens die NOA-petisie bring hierdie verskuiwing die vordering van navorsing in Griekeland in gevaar, wat die instelling se vooruitsigte om mededingende navorsingsbefondsing te verkry en wetenskaplike uitnemendheid te bereik, in gevaar stel. Dit toon ook 'n gebrek aan begrip en erkenning vir die spesifieke operasionele en bestuursvereistes van toesig oor 'n navorsingsentrum. Die vereiste kundigheid vir die bestuur van sulke aangeleenthede word gekonsolideer binne die GSRI, die enigste toesighoudende liggaam wat aan hierdie taak toegewy is.

Die NOA, wat in 1842 gestig is, het die onderskeiding dat dit Griekeland se eerste navorsingsinstelling is wat gestig is nadat hy onafhanklikheid van die Ottomaanse heerskappy verkry het. Bestaan ​​uit die Instituut vir Sterrekunde, Astrofisika, Ruimtetoepassings en Afstandswaarneming (IAASARS), die Instituut vir Omgewingsnavorsing en Volhoubare Ontwikkeling (IERSD), en die Geodinamiese Instituut (GI), wat spesialiseer in die Aarde se binne-fisika en die monitering van oppervlakvervorming, die NOA het 'n deurslaggewende rol gespeel in die bevordering van wetenskaplike verkenning en begrip.

FAQ

Waarom is die NOA gekant teen die oordrag van toesig?

Die NOA is gekant teen die oordrag van toesig na die Ministerie van Klimaatkrisis en Burgerlike Beskerming omdat hy glo dat slegs 'n klein fraksie van sy navorsers oor die kundigheid beskik wat relevant is tot burgerlike beskerming. Hulle voer aan dat die Ministerie van Ontwikkeling se Algemene Sekretariaat van Navorsing en Innovasie (GSRI) beter geskik is om toesig te hou oor hul bedrywighede.

Wie anders is teen die regering se besluit?

Die Raad van Presidente van Navorsingsentrums en Tegnologiese Agentskappe is ook teen die beplande oordrag. Hulle beweer dat die verwydering van die NOA uit die nasionale netwerk van navorsingsagentskappe sy funksionering aansienlik sal ontwrig en sy vermoë sal belemmer om belangrike wetenskaplike werk uit te voer.

Watter impak kan hierdie besluit op navorsing in Griekeland hê?

Die NOA-petisie stel voor dat hierdie besluit 'n bedreiging vir die bevordering van navorsing in Griekeland inhou. Dit voer aan dat die stap die NOA se vermoë kan belemmer om mededingende navorsingsbefondsing te verseker en wetenskaplike uitnemendheid te bereik, en sodoende sy trajek van groei en vooruitgang in gevaar stel.

Wat is die geskiedenis van die NOA?

Die NOA, wat in 1842 gestig is nadat Griekeland onafhanklikheid van Ottomaanse heerskappy verkry het, het die onderskeiding dat dit die land se eerste navorsingsinstelling is. Oor die jare het dit aansienlik bygedra tot die velde van sterrekunde, astrofisika, omgewingsnavorsing en geodinamika.