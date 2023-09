Wetenskaplikes bestudeer molekulêre beweging van rubberkomponente op atoomskaal

In 'n onlangse studie het wetenskaplikes die molekulêre beweging van die komponente wat gevind word in rubber wat tipies in motorbande gebruik word, suksesvol waargeneem. Die studie, gepubliseer in Applied Physics Letters, het gefokus op die interaksie tussen polibutadieen ('n sintetiese rubber) en koolstofswart nanopartikels, wat bygevoeg word om die fisiese eienskappe van bandrubber te verbeter.

Om die molekulêre dinamika en interaksie van hierdie komponente te verstaan ​​is noodsaaklik vir die evaluering van bandprestasie en die ontwikkeling van meer duursame materiale. Die kragte wat tydens bestuur op bande uitgeoefen word, kan slytasie en agteruitgang veroorsaak, wat dit noodsaaklik maak om die strukturele veranderinge en bewegings binne die bandrubber te begryp.

Die navorsingspan, saamgestel uit wetenskaplikes van die Universiteit van Tokio, Ibaraki Universiteit en Europese XFEL, het die gebuigde X-straal-knipmetode gebruik om veranderinge in die polimeerkettings en die bykomende nanopartikels op 'n atoomskaal waar te neem. Met 'n tydresolusie van 890 nanosekondes (die vinnigste wat in sulke studies tot dusver behaal is), het die span 'n duidelike interaksie tussen polibutadieen en koolstofswart opgespoor.

Van besondere belang was die verskille waargeneem tussen twee verskillende tipes koolstofswart wat in die monsters gebruik is. Die studie het aan die lig gebring dat een monster baie vinniger beweging van die polibutadieen op die koolstofswart oppervlak vertoon het in vergelyking met die ander. Dit het voorgestel dat die mobiliteit van die polibutadieen aansienlik beïnvloed is deur die tipe koolstofswart wat gebruik word. Gevolglik het die monster met sterker binding tussen die komponente beter eienskappe vir motorbande se werkverrigting getoon.

Die bevindinge van hierdie studie het belangrike implikasies vir beide bandrubber degradasie diagnostiek en die ontwikkeling van materiale met verbeterde duursaamheid. Deur 'n dieper begrip van die molekulêre dinamika van rubberkomponente te verkry, kan navorsers beter metodes bedink om bandrubberafbraak te bestudeer en materiaal te skep wat meer bestand is teen slytasie en agteruitgang.

Hierdie navorsing is 'n beduidende vooruitgang op die gebied van materiaalwetenskap en verskaf waardevolle insigte in die gedrag en interaksies van rubberkomponente op 'n atoomskaal.

Bron: Toegepaste Fisika-briewe (DOI: 10.1063/5.0157359)