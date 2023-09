Wetenskaplikes neem stabiele Hubbard Excitons in Mott Insulator waar

'n Span wetenskaplikes van die California Institute of Technology, gelei deur dr. David Hsieh, het 'n baanbrekende ontdekking op die gebied van gekondenseerde materie-fisika gemaak. Hulle het bewyse van stabiele Hubbard-opwekkings in 'n foto-gedoteerde antiferromagnetiese Mott-isolator waargeneem. Hierdie opwindende bevinding, gepubliseer in Nature Physics, bied nuwe insigte in die gedrag van excitons in materiale wat die konvensionele reëls van elektrongedrag trotseer.

Eksitone is saamgestelde deeltjies wat na vore kom wanneer 'n elektron en 'n gat deur elektrostatiese kragte in wisselwerking tree. Hulle word tipies in halfgeleiermateriale aangetref en is goed bestudeer. Hul gedrag verander egter wanneer ons die ryk van Mott-isoleerders betree. Mott-isolators is materiale wat elektrone in spesifieke roosterplekke dwing as gevolg van sterk Coulombiese interaksies, wat 'n duidelike bandgaping skep. In Mott-isolators kan die Hubbard-eksiton, 'n nuwe kwasideeltjie, na vore kom. Die bestaan ​​van stabiele Hubbard-eksitone as kwasideeltjies is lank reeds geteoretiseer, maar het 'n ope vraag gebly.

Dr Hsieh en sy span was gemotiveer om hierdie stelsels te bestudeer as gevolg van hul belangstelling in materiale met sterk interaksie elektrone. Mott-isoleerders, met hul unieke bandgaping en antiferromagnetiese orde, het 'n ideale omgewing verskaf om Hubbard-eksitons te ondersoek. Antiferromagnetiese interaksies vind plaas wanneer naburige elektronspinsels in teenoorgestelde rigtings in lyn is, wat lei tot 'n magnetiese volgorde binne die materiaal.

Om Hubbard-eksitons op te spoor en te verstaan ​​is uitdagend as gevolg van die komplekse wisselwerking van elektroniese interaksies, antiferromagnetiese orde en die kortstondige aard van hierdie excitons. Die span het egter 'n eksperimentele opstelling ontwikkel deur die Mott-isolator Sr2IrO4 en terahertz-spektroskopie te gebruik om die verbygaande reaksie van die materiaal intyds vas te vang. Die resultate het 'n kenmerkende vingerafdruk getoon wat die bestaan ​​van 'n Hubbard-eksitoniese vloeistof in Sr2IrO4 bevestig het.

Die ontdekking van stabiele Hubbard-opwekkings in Mott-isoleerders het nuwe moontlikhede vir beide fundamentele begrip en praktiese toepassings geopen. Toekomstige navorsing kan daarop fokus om die bindingsmeganismes van Hubbard-eksitons, hul interaksies met verskillende magnetiese toestande en hul potensiële tegnologiese toepassings te verstaan. Hierdie baanbrekende studie dui op 'n beduidende vordering in ons begrip van excitons en hul gedrag in komplekse materiale.

Bronne:

– Oorspronklike artikel: Nature Physics (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)