Antieke genome openbaar meer oor Neanderdal-DNS by mense

’n Onlangse studie wat in die joernaal Science Advances gepubliseer is, het nuwe insigte verskaf oor die Neanderdal-DNS wat deur menslike bevolkings in Europa en Asië gedra word. Deur 'n groot datastel van antieke genome te ontleed, het wetenskaplikes 'n beter begrip gekry van die genetiese nalatenskap van ons argaïese familielede en hoe dit onder moderne mense versprei word.

Die meeste mense dra vandag 'n klein persentasie Neanderdal-DNS, 'n gevolg van kruising tussen ons voorouers en Neanderdalmense voor hul uitsterwing ongeveer 40,000 XNUMX jaar gelede. Navorsers het egter opgemerk dat die voorkoms van Neanderdal-DNS effens hoër is in Oos-Asiatiese bevolkings in vergelyking met Europese bevolkings.

Hierdie teenstrydigheid het wetenskaplikes verwar, aangesien Neanderdal-oorblyfsels op groot skaal in Europa en die Midde-Ooste gevind is, maar nie verder oos van die Altai-berge in Sentraal-Asië nie. Om hierdie inkonsekwentheid te verduidelik, het die navorsers die verspreiding van Neanderdal-DNS in menslike genome oor die afgelope 40,000 XNUMX jaar ontleed.

Hulle het gevind dat die proporsie Neanderdal-DNS in antieke jagter-versamelaarsbevolkings in Europa ná die uitsterwing van Neanderdallers effens hoër was as in dié wat in Asië woon. Dit dui daarop dat die huidige patroon van hoër Neanderdal-afkoms in Asiatiese bevolkings op 'n later stadium ontwikkel het, tydens die Neolitiese oorgang toe boerdery meer algemeen geword het.

Tydens hierdie oorgang het die eerste boere van Anatolië begin meng met bestaande jagter-versamelaars in Wes- en Noord-Europa, wat gelei het tot 'n verdunning van Neanderdal-DNS in Europese bevolkings. Die navorsers het ook opgemerk dat hulle minder inligting gehad het oor hoe hierdie oorgang in Asië ontvou het weens 'n gebrek aan data.

Hierdie studie beklemtoon die belangrikheid van antieke genome in die ontrafeling van die genetiese geskiedenis van menslike bevolkings. Om die verspreiding van Neanderdal-DNS te verstaan, kan insigte in ons evolusionêre verlede verskaf en moontlik lig werp op die mediese relevansie daarvan vandag. Vorige navorsing het byvoorbeeld voorgestel dat Neanderdal-DNS die verloop van Covid-19-infeksie kan beïnvloed.

Oor die algemeen dra hierdie navorsing by tot ons groeiende kennis van Neanderdal-genetika en die impak daarvan op moderne menslike bevolkings. Deur antieke genome te ontleed, kan wetenskaplikes voortgaan om die fassinerende verhaal van ons antieke familielede en hul blywende nalatenskap in ons DNA te ontbloot.

