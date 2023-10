’n Ontploffende ster vasgevang deur NASA se James Webb-ruimteteleskoop kan die heelal se grootste raaisel oplos

Navorsers worstel met die "Hubble-spanning," 'n teenstrydigheid wat ontstaan ​​wanneer die uitbreiding van die heelal met behulp van twee verskillende metodes gemeet word. Die eerste metode behels die meting van die kosmiese mikrogolf agtergrond (CMB) straling, wat oorblywende energie van die Oerknal is. Die tweede metode is gebaseer op die Hubble-konstante, wat die spoed bepaal waarteen sterrestelsels en supernovas van die aarde af wegbeweeg. Die Hubble-konstante lewer konsekwent hoër waardes in vergelyking met CMB-metings, wat 'n onopgeloste konflik skep.

In 'n deurbraak het NASA se James Webb-ruimteteleskoop (JWST) 'n beeld van 'n tipe 1a-supernova genaamd SN H0pe vasgelê, wat nuwe insigte bied om die Hubble-spanning op te los. Die beeld onthul die ontplofbare ster as 'n streep oranje lig, 'n gevolg van gravitasielens. Gravitasielensing vind plaas wanneer lig deur die ruimte beweeg wat verdraai word deur die intense gravitasietrek van 'n astronomiese voorwerp.

Die lenseffek dien soos 'n vergrootglas, wat sterrekundiges in staat stel om dieper die ruimte in te loer as ooit tevore. Alhoewel dit lyk of die ligboog drie afsonderlike sterre is, is dit eintlik dieselfde supernova wat twee keer gedupliseer is as gevolg van die gravitasielens wat veroorsaak word deur 'n sterrestelselvoorgrond, wat 4.5 miljard ligjare van die aarde af geleë is.

Astrofisici wat die data ontleed het, het gevind dat die lig van die lens-supernova 16 miljard ligjare van die aarde af is. Hierdie antieke tipe 1a supernova bied 'n unieke geleentheid om die Hubble-spanningsprobleem op te los.

Deur hierdie supernova te bestudeer, kan navorsers waardevolle insigte kry in die meganismes agter die heelal se uitbreiding en moontlik die ongelykheid tussen CMB en Hubble konstante metings versoen. Met die hulp van die James Webb-ruimteteleskoop is wetenskaplikes een stap nader daaraan om een ​​van die heelal se mees verwarrende raaisels te ontrafel.

