Kyk eers na asteroïde stofmonsters van OSIRIS-REx Mission

Na byna 20 jaar van afwagting, het wetenskaplikes uiteindelik hul eerste blik gekry van stofkorrels wat deur NASA se OSIRIS-REx-sending van asteroïde Bennu teruggekeer is. Die ruimtetuig het sy terugreis na Bennu voltooi met 'n suksesvolle landing van sy monster-terugvoerkapsule in Utah. Toe die deksel van die houer oopgemaak is, het wetenskaplikes dadelik swart stofagtige materiaal geïdentifiseer, wat vermoedelik van die asteroïde afkomstig is. Die OSIRIS-REx-wetenskapspan sal van die stof afvee vir verdere laboratoriumontleding om die oorsprong daarvan te bevestig.

Die ruimtetuig se monsternemingsmeganisme, genaamd TAGSAM, het ongeveer 250 gram monsters van Bennu se oppervlak versamel tydens 'n raak-en-gaan-landing in 2020. As gevolg van rotsagtige materiaal wat die versamelkamer se deur vassit, het wetenskaplikes egter besluit om die monsternemingstoestel binne die terug kapsule om verdere verlies van materiaal te voorkom. Dit het gelei tot bespiegeling dat die ruimtetuig dalk meer as die geraamde 250 gram teruggebring het.

Om die werklike hoeveelheid materiaal wat ingesamel is, te bepaal, sal wetenskaplikes die TAGSAM-steekproefmeganisme uit die houer moet verwyder en dit moet inspekteer vir groter stukke rots. Hierdie proses sal in die komende weke plaasvind. Intussen sal die vinnige ontleding van die sigbare stof waardevolle inligting verskaf oor die samestelling daarvan en of dit ooreenstem met die verwagtinge gebaseer op afstandwaarnemingsdata van die asteroïde.

Die versamelde monsters hou groot waarde vir wetenskaplikes in, aangesien dit insig gee in die oorsprong van lewe op Aarde. Dit sal sorgvuldig aan internasionale vennote en die OSIRIS-REx-wetenskapspan versprei word vir verdere ontleding en bewaring. Die langverwagte bevindings van die OSIRIS-REx-sending sal na verwagting fassinerende besonderhede oor die samestelling en geskiedenis van asteroïde Bennu openbaar.

Bronne:

– NASA se OSIRIS-REx-sending

– Dante Lauretta