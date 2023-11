'n Verrassende ontdekking: Haarfollikels speel 'n sleutelrol in die gevoel van sagte aanraking

'n Baanbrekersstudie wat deur navorsers van Imperial College London gedoen is, het 'n fassinerende nuwe insig in ons gevoel van aanraking onthul. Tot nou toe was dit algemeen geglo dat sensasies slegs deur senuwee-eindpunte wat in die vel en omliggende haarfollikels gevind word, oorgedra kan word. Hierdie studie openbaar egter 'n heel ander pad waardeur ons ligte aanrakinge kan waarneem - direk via ons haarfollikels self.

Die span het 'n innoverende RNA-volgordebepalingsmetode gebruik en ontdek dat selle binne 'n spesifieke deel van die haarfollikel, bekend as die buitenste wortelskede (ORS), 'n hoër konsentrasie aanraaksensitiewe reseptore het in vergelyking met ekwivalente selle in die vel. Om hierdie verskynsel verder te verken, het die navorsers laboratoriumkulture van menslike haarfollikelselle saam met sensoriese senuwees gekweek. Merkwaardig genoeg, wanneer die haarfollikelselle meganies gestimuleer is, is die aangrensende sensoriese senuwees ook geaktiveer, wat die registrasie van die aanraking bevestig.

Interessant genoeg het die eksperimente ook die vrystelling van neuro-oordragstowwe, naamlik serotonien en histamien, deur die ORS-selle deur klein sakkies bekend gemaak wat vesikels genoem word. Deur aan die omliggende selle te sein, dra hierdie neurotransmitters by tot die kommunikasie van aanraking-verwante inligting. Die navorsers is opgewonde oor hierdie bevinding, en beklemtoon dat dit talle vrae laat ontstaan ​​oor die presiese rol van ORS-selle en nooi verdere ondersoek uit na hoe ons vel aanraking ervaar.

Meganoreseptore is gespesialiseerde senuweeselle wat verantwoordelik is vir die waarneming van aanraking. Hierdie meganoreseptore stel ons in staat om 'n wye reeks sensasies waar te neem, van sagte bries tot ferm druk. In hierdie spesifieke studie is gevind dat die haarfollikelselle spesifiek met lae-drempel-meganoreseptore (LTMR's) interaksie het, wat in staat is om ligte aanrakinge op te spoor.

Terwyl die belangrikheid van liggaamshare in aanrakingpersepsie reeds bekend was, delf hierdie navorsing dieper in die ingewikkelde biologiese interaksie tussen ORS-selle en LTMR's verder as 'n eenvoudige meganiese reaksie. Die onderliggende redes vir hierdie verskynsel bly egter 'n legkaart wat navorsers gretig is om op te los. Een interessante manier van ondersoek is of haarfollikels spesifieke tipes sensoriese senuwees aktiveer vir 'n nog onbekende en unieke meganisme.

Verder het die eksperimente 'n opvallende verskil aan die lig gebring wanneer velselle vir haarfollikelselle vervang is. In hierdie geval is histamien vrygestel, maar serotonienvlakke was minimaal. Hierdie intrige teenstrydigheid impliseer dat daar iets duidelik is aan die funksie van ORS-selle.

Die implikasies van hierdie studie strek verder as ons begrip van raakpersepsie. Aangesien histamien 'n deurslaggewende rol speel in verskeie inflammatoriese veltoestande soos ekseem, kan verdere verkenning van hoe haarfollikels aanraking opspoor moontlik die weg baan vir verbeterde behandelings en voorkomende maatreëls.

Hierdie baanbrekende navorsing, wat lig werp op die ingewikkelde aanvoelvermoë van haarfollikels, bied opwindende moontlikhede vir toekomstige studies in beide die velde van neurowetenskap en dermatologie. Die studie se bevindinge is in die gewaardeerde wetenskaplike joernaal Science Advances gepubliseer.