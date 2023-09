'n Nuwe metode om metaanbronne in stede te identifiseer

Navorsers van die Tegniese Universiteit van München (TUM) het talle voorheen onopgemerkte metaanbronne in Hamburg ontdek, hoofsaaklik van menslike aktiwiteite soos lekkende gaspypleidings en onvolledige verbranding. Die span het 'n mobiele sensornetwerk gebruik om hierdie bronne op te spoor, met die doel om emissiekaarte op te dateer en bestuurstrategieë te verbeter. Die navorsing is van kardinale belang, aangesien metaan die tweede mees algemene kweekhuisgas is wat voortspruit uit menslike aktiwiteite, met 'n aardverwarmingspotensiaal oor twee dekades wat dié van koolstofdioksied met meer as 80 keer oorskry.

Hamburg, as Duitsland se tweede grootste stad en 'n industriële sentrum, het ideale toestande vir die projek gebied. Deur die mobiele metings kon die span lekkende gaspypleidings, onvolledige verbranding en ander industriële en voortvlugtige emissies identifiseer as die hoofbronne van metaanvrystellings in die stad. Hulle het ook voorheen onbekende bronne ontdek, soos lekkende pype by 'n olieraffinadery en 'n nabygeleë beesplaas.

Die navorsers het 'n tweeledige benadering gebruik om die bestaande emissiekaart by te werk. Eerstens het hulle mobiele metings uitgevoer met 'n motor wat met sensors toegerus is en deur gebiede gery waar metaanvrystellings na verwagting opgespoor sou word. Tweedens het hulle 'n sensornetwerk gebruik wat uit vier meettoestelle bestaan ​​om algehele emissies in die stad te meet. Hierdie netwerk gebruik die sonlig om die konsentrasies van kweekhuisgasse in die lugkolom tussen die meettoestelle en die son te bepaal.

Die navorsers glo dat hierdie metode, wat aanvanklik vir stede ontwerp is, in die toekoms uitgebrei kan word om globale metings met behulp van satelliete uit te voer. Hul werk het ten doel om by te dra tot 'n beter begrip van klimaatsverandering en om die vordering daarvan te vertraag.

Bron: Kwantifisering van metaanvrystellings in Hamburg met behulp van 'n netwerk van FTIR-spektrometers en 'n omgekeerde modelleringsbenadering

Definisies:

Metaan: 'n Kragtige kweekhuisgas wat voortspruit uit menslike aktiwiteite, bekend vir sy beduidende bydrae tot aardverwarming.

Emissiekaarte: Ruimtelike voorstellings van kweekhuisgasvrystellings in 'n spesifieke area, wat gebruik word om vrystellings te verstaan ​​en te bestuur.

Gaspypleiding wat lek: Pype wat aardgas vervoer en metaan vrystel as gevolg van lekkasies of krake.

Onvolledige verbranding: Die verbranding van fossielbrandstowwe, biomassa of afvalmateriaal wat nie lei tot volledige omskakeling na koolstofdioksied en water nie, wat lei tot die vrystelling van metaan.

Vlugtende emissies: Emissies van gasse of dampe wat voorkom as gevolg van lekkasies of ander onbedoelde vrystellings.

Emissievoorraad: 'n Omvattende samestelling van emissies van verskeie bronne in 'n gegewe gebied.

Kweekhuisgasse: Gasse wat hitte in die aarde se atmosfeer vasvang, wat bydra tot die kweekhuiseffek en aardverwarming.

