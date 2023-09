NASA toets asteroïde-afbuigingsmetode om die aarde te beskerm

Wetenskaplikes by NASA het suksesvol 'n toets uitgevoer om te bepaal of hulle die koers van 'n asteroïde wat na die aarde op pad is, kan verander. Die missie, genaamd die Double Asteroid Redirection Test (Dart), het ten doel gehad om 'n asteroïde genaamd Dimorphos af te buig. Die $330 miljoen-ruimtetuig is gelanseer as deel van die kinetiese impakortegniek, 'n metode van asteroïde-afbuiging.

Alhoewel NASA die publiek verseker het dat Dimorphos nie 'n bedreiging vir die aarde is nie, is die sending ontwerp om die lewensvatbaarheid van hierdie afbuigtegniek vir toekomstige asteroïdebotsings te bepaal. Die agentskap wil voorbereid wees ingeval 'n asteroïde op 'n botsingskoers met die aarde in die toekoms ontdek word.

Hierdie toets is deel van NASA se voortdurende pogings om naby-aarde-voorwerpe (NEO's) te bestudeer en te verstaan ​​en metodes te bedink om ons planeet teen potensiële impakte te beskerm. Die agentskap het verskeie strategieë ondersoek, insluitend kinetiese impaktortegnieke, swaartekragtrekkers en asteroïde-herleiding deur middel van swaartekragbystand.

Die Dart-sending het behels dat die ruimtetuig in Dimorphos vasgejaag het en die resultate bestudeer word. Deur data oor die asteroïde se reaksie op die impak in te samel, kan wetenskaplikes die doeltreffendheid van die kinetiese impakor-tegniek bepaal om 'n asteroïde se baan te verander. Sulke kennis sal deurslaggewend wees in die ontwikkeling van toekomstige asteroïde-afbuigingsmissies.

NASA se toewyding aan asteroïde-navorsing en defleksiestrategieë beklemtoon hul verbintenis om die Aarde teen potensiële katastrofiese gebeure te beskerm. Deur voortdurend ons begrip van asteroïdes te bevorder en ons metodes te verfyn, kan ons beter voorbereid wees om op enige toekomstige bedreigings te reageer.

