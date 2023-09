Parasitiese wurms manipuleer miere om grashalms te navigeer

’n Onlangse studie het aan die lig gebring dat parasitiese wurms bekend as lanset-lewerslak ’n meer gesofistikeerde strategie het om miere te besmet as wat voorheen gedink is. Hierdie wurms dwing miere om op grashalms te klim en dan weer af te klim wanneer die weer te warm word. Die doel van hierdie manipulasie is om die kanse te verhoog dat die miere deur groter diere geëet word, sodat die wurms hul lewensiklus kan voortsit.

Lancet-lewerslak leef hoofsaaklik in koeie of ander weidende herkouers as volwassenes. Die wurms deponeer eiers in die gras deur die koei se uitskeiding, wat dan deur slakke gevreet word. Binne-in die slakke bereik die wurms die volgende larfstadium en plant ongeslagtelik voort. Die slakke reageer op die besmetting deur siste rondom die wurms te vorm, wat uiteindelik saam met die wurmlarwes uitgehoes en deur miere ingeneem word.

As hulle eers in 'n mier is, gaan die larwes hul volgende lewensfase binne. Die meeste migreer na die mier se maag, maar een sal sy pad na die brein maak en beheer neem. Die besmette mier word dan gedwing om na die bokant van 'n grashalm te klim en homself te heg, wat 'n geleentheid bied vir groter diere om die mier en die wurms te eet. Die wurms bereik uiteindelik volwassenheid binne hul laaste gasheer, beweeg na die lewer, voed, paar en lê eiers om die siklus weer te begin.

’n Span navorsers aan die Universiteit van Kopenhagen het besluit om hierdie komplekse proses verder te ondersoek. Hulle het meer as duisend besmette miere in 'n woud in Denemarke bestudeer en gevind dat temperatuur die grootste invloed op die miere se gedrag het. Die miere het gedurende koel dae op die gras gebly, maar op warm dae teruggekruip. Dit dui daarop dat die wurms die miere snags en soggens manipuleer om hulle in die gras te posisioneer wanneer weidende diere aktief is en hulle dan gedurende die dag teen die son beskerm.

Hierdie bevindinge beklemtoon die kompleksiteit van parasietgedrag en die behoefte aan verdere navorsing om die spesifieke meganismes te verstaan ​​wat deur hierdie fluks gebruik word om die miere se brein te manipuleer. Terwyl mense soms deur lanset-lewerslak besmet kan word, is hierdie infeksies skaars en mense is toevallige gashere.

Bronne: Gedragsekologie