Parasitiese wurms manipuleer miere om grashalms te klim

Onlangse navorsing het aan die lig gebring dat parasitiese wurms, spesifiek lanset-lewerslak, die vermoë het om miere te manipuleer om op grashalms te klim en dan terug te klim wanneer die weer te warm word. Hierdie wurms het 'n komplekse lewensiklus wat daarop staatmaak dat hulle deur groter diere geëet word om hul voortplantingsiklus voort te sit.

Die lansetlewerslak leef hoofsaaklik as volwassenes binne koeie of ander weidende herkouers. Om hul finale gasheer te bereik, gaan hulle egter deur 'n reeks fases. Die wurmeiers word deur koeie uitgeskei en beland in gras, waar hulle deur slakke verteer word. Binne-in die slakke bereik die wurms hul larfstadium en plant ongeslagtelik voort. Die slakke reageer op die besmetting deur siste rondom die wurms te vorm, wat dan as slymballetjies uitgehoes word. Miere verorber onwetend hierdie slymballetjies, saam met die wurmlarwes.

Sodra dit binne die mier is, groei die larwes en migreer na die mier se maag, terwyl een larwe sy pad na die mier se brein maak en beheer neem. Die besmette mier word dan gemanipuleer om na die bokant van 'n grashalm te klim en daaraan vas te gryp, wat dit 'n maklike teiken maak vir rondlopende herkouers om die mier en die parasiete onbedoeld te verteer. Sodra hulle in die finale gasheer is, bereik die wurms volwassenheid, beweeg na die lewer, voed, paar en lê eiers, wat die siklus weer begin.

Navorsers aan die Universiteit van Kopenhagen se Departement Plant- en Omgewingswetenskappe het 'n studie gedoen om die gedrag van besmette miere beter te verstaan. Hulle het meer as 1,000 13 besmette miere in Bidstrup Forests, Denemarke, vir XNUMX nie-opeenvolgende dae waargeneem. Die studie het bevind dat temperatuur 'n beduidende rol in die miere se gedrag gespeel het. Op koel dae het die miere hoofsaaklik op die gras gebly, terwyl hulle op warmer dae teruggekruip het en hul normale aktiwiteite hervat het. Dit dui daarop dat die wurms die miere gedurende die nag en vroeë oggendure manipuleer.

Die studie beklemtoon die kompleksiteit en gesofistikeerdheid van hierdie parasiete en hoe min ons nog van hulle weet. Verdere navorsing is nodig om die spesifieke meganismes te ontbloot wat die fluks in staat stel om die mier se brein te manipuleer. Terwyl mense soms deur hierdie wurms besmet kan word, is infeksies skaars en mense is toevallige gashere.

Bron: The Guardian