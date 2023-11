Wetenskaplikes ontdek nuwe kriovulkaan op Pluto: Kiladze Caldera

Pluto, wat eens as die negende planeet in ons sonnestelsel beskou is, het dalk sy planeetstatus verloor, maar dit trek steeds die belangstelling van wetenskaplikes vas. Danksy NASA se New Horizons-ruimtetuig het ons merkwaardige ontdekkings oor hierdie verre hemelliggaam ontrafel. In 'n baanbrekende studie, gelei deur NASA-planeetwetenskaplike Dale Cruikshank, het navorsers 'n nuwe kriovulkaan op Pluto, bekend as Kiladze Caldera, geïdentifiseer.

Kiladze Caldera se kenmerkende struktuur, wat aanvanklik met 'n impakkrater beskou is, het wetenskaplikes geïntrigeer. Sy ligging omring deur waterys, wat voorheen onder Pluto se metaansneeu en rookmis versteek was, het 'n ander oorsprong voorgestel. Die span se ontleding het bewyse ontbloot van ammoniak gemeng in waterys, 'n samestelling wat die water in staat stel om as vloeibare krio-lawa op Pluto se oppervlak te vloei. Hierdie bevinding daag vorige aannames oor Pluto se geologiese aktiwiteite uit.

Op grond van hul skattings glo die wetenskaplikes dat Kiladze Caldera 'n paar miljoen jaar gelede uitgebreek het, wat 'n relatief jong kriovulkaan aandui. Bykomende ysige vulkane, naamlik Wright Mons en Piccard Mons, is ook op die planeet geïdentifiseer. Hierdie nuutgevonde begrip openbaar 'n dinamiese en aktiewe Pluto, wat konvensionele idees van koue, onaktiewe dwergplanete uitdaag.

Die studie, wat lig werp op die geologiese kompleksiteite van Pluto, is in die gewaardeerde joernaal Icarus gepubliseer en is ook beskikbaar op die voorafdrukdatabasis arXiv. Deur die beelde en data wat deur die New Horizons-ruimtetuig ingesamel is, te bestudeer, gaan wetenskaplikes voort om die raaisels van hierdie verre wêreld te ontrafel, wat ons kennis van die buitenste streke van ons sonnestelsel uitbrei.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is 'n kriovulkaan?



A: 'n Kriovulkaan is 'n tipe vulkaan wat water en ysige materiale, soos waterys, ammoniak of metaan, uitbars, in plaas van gesmelte rots of lawa.

A: Impakkraters is strukture wat op die oppervlak van 'n planeet of hemelliggaam gevorm word wanneer dit deur 'n meteoriet of asteroïde getref word.

A: Wetenskaplikes skat dat Kiladze Caldera en sy omgewing slegs 'n paar miljoen jaar oud is, wat 'n relatief onlangse uitbarsting voorstel.

A: Ja, bykomend tot Kiladze Caldera, is twee ander ysige vulkane genaamd Wright Mons en Piccard Mons op Pluto geïdentifiseer.

A: Die studie is in die joernaal Icarus gepubliseer en is ook beskikbaar op die voorafdrukdatabasis arXiv.