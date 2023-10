Ontrafel die raaisel van katspin: Studie werp lig op hoe katte strelende klanke produseer

’n Onlangse studie wat in die joernaal Current Biology gepubliseer is, het uiteindelik lig gewerp op die raaisel agter hoe katte hul kenmerkende spingeluide produseer, ’n verskynsel wat wetenskaplikes al jare lank verwar het. Terwyl die meganismes agter `n kat se miaau en skree goed verstaan ​​word, het die presiese proses agter hul spins onbekend gebly.

Vorige navorsing wat 'n halwe eeu terug dateer, het daarop gewys dat spinning deur 'n unieke meganisme in die vokale voue binne die larinks geproduseer word. Hierdie studies het voorgestel dat die lae-frekwensie klanke die gevolg was van spiersametrekkings wat vereis het dat neurale insette moes plaasvind.

Die nuwe studie, gelei deur navorsers van die Universiteit van Wene, daag egter hierdie vorige begrip uit. Die navorsing het getoon dat katte spinende geluide kan produseer sonder enige neurale insette of herhalende spiersametrekkings. In plaas daarvan help 'n spesiale "pad" wat in die vokale voue van die katte ingebed is, hulle om hierdie strelende klanke te genereer.

Wetenskaplikes vergelyk hierdie klankproduksiemeganisme met die "krakende stem" of "vokale braai" wat by mense waargeneem word. Die huiskat larinks is in staat om indrukwekkende lae klanke te produseer teen spinfrekwensies sonder dat aktiewe spiersametrekkings nodig is.

Anatomiese ondersoeke wat as deel van die studie uitgevoer is, het ook die teenwoordigheid van 'n unieke "pad" in die katte se stemvoue aan die lig gebring. Hierdie pad kan verduidelik hoe hierdie klein diertjies, wat net 'n paar kilogram weeg, geluide teen sulke ongelooflike lae frekwensies kan produseer.

Alhoewel hierdie nuwe navorsing nie die vorige teorie heeltemal weerlê nie, dien dit as 'n duidelike aanduiding dat ons huidige begrip van katspies onvolledig is en verdere navorsing vereis om hierdie intrigerende verskynsel ten volle te begryp.

Bronne: Huidige Biologiestudie