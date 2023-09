Die ontdekking van 'n antieke seeskilpadfossiel bied insig in evolusionêre geskiedenis

’n Onlangse ontdekking deur die Smithsonian Tropical Research Institute het lig gewerp op die evolusionêre geskiedenis van seeskilpaaie. ’n Span wetenskaplikes in Panama het die oudste fossielrekord van die Lepidochelys-genus opgegrawe, wat spesies soos die olyf- en Kemp-rysel insluit. Die fossiel, 'n gedeeltelik bewaarde karapace, is in die Bo-Mioseen Chagres-formasie van Panama gevind.

Hierdie nuut ontdekte fossiel dateer ongeveer 6 miljoen jaar terug na die Bo-Mioseen-tydperk. Gedurende hierdie tyd het die planeet 'n verskuiwing na kouer en droër toestande ervaar, met toenemende ysopbou in die pole, dalende seevlakke en verminderde reënval. Deur hierdie antieke seeskilpad te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip te kry van hoe hierdie wesens by veranderende omgewingstoestande aangepas het.

Een van die belangrikste bevindings van hierdie ontdekking is die teenwoordigheid van DNS-spore in die fossielbene van die seeskilpad. Deur 'n oplossing bekend as DAPI te gebruik, kon wetenskaplikes bewaarde beenselle met kernagtige kenmerke identifiseer, wat die bestaan ​​van genetiese materiaal aandui. Hierdie bevinding is veral merkwaardig, aangesien DNS-bewaring net voorheen in twee dinosourusfossiele aangemeld is.

Die belangrikheid van hierdie fossiele strek verder as om die evolusionêre geskiedenis van seeskilpaaie te verstaan. Hulle bied waardevolle insigte in die biodiversiteit van die Karibiese gebied tydens die vorming van die landgte van Panama. Die Isthmus het die Karibiese Eilande van die Stille Oseaan geskei en Noord- en Suid-Amerika verbind. Daarbenewens bied die fossiele leidrade oor die bewaring van sagte weefsels en moontlike oorspronklike lewende materie, soos proteïene en DNA. Hierdie opkomende navorsingsveld, bekend as Molekulêre Paleontologie, ondersoek die antieke genetiese materiaal wat in fossiele bewaar is.

Die ontdekking van hierdie antieke seeskilpadfossiel in Panama beklemtoon die onskatbare bydrae van fossiele wat langs die Karibiese kus gevind is. Hierdie bevindinge herskryf die geskiedenis van gewerwelde mariene diere in die streek en verdiep ons begrip van die evolusie van lewe op Aarde.

