Nuwe insigte in die aardkorssterkte van akoestiese patrone in rotse

’n Onlangse studie wat deur ’n span geoloë by MIT gedoen is, het aan die lig gebring dat akoestiese patrone in rotse waardevolle inligting oor die sterkte en stabiliteit van die aardkors kan verskaf. Deur monsters van marmer in laboratoriumstudies aan verskillende drukke te onderwerp, het die navorsers gevind dat die rotse lae "boompies" onder lae druk uitstraal en hoër krake onder hoër druk veroorsaak.

Hierdie akoestiese patrone kan wetenskaplikes help om die tipe krake en splete wat op verskillende dieptes in die aardkors voorkom, te identifiseer, en sodoende hulle in staat stel om onstabiele streke te identifiseer wat geneig is tot aardbewings of vulkaniese uitbarstings. Die bevindinge van die studie, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, kan ook help met die verkenning en ontginning van geotermiese energie.

Die aardkors is saamgestel uit gesteentes wat verskil in sterkte en stabiliteit. Rotse naby die oppervlak is tipies bros en breek maklik, terwyl rotse op groter dieptes aan geweldige druk en hitte onderwerp word, wat veroorsaak dat hulle vloei. Die oorgang van bros na rekbaar gedrag, bekend as die "bros-tot-duktiele oorgang," word nie goed verstaan ​​nie. Daar word geglo dat dit die punt is waar rotse op hul sterkste in die kors is en waar groot aardbewings ontstaan.

Die navorsers het ondersoek hoe die sterkte en stabiliteit van gesteentes beïnvloed word deur hul mikroskopiese defekte, soos krake, splete en porieë. Aangesien die visuele kartering van hierdie defekte uitdagend is, het die span ultraklank gebruik om die akoestiese gedrag van rotse te ontleed. Die klankgolwe sou weerkaats, vibreer en weerkaats van die mikroskopiese defekte, wat insig in hul patrone verskaf.

Deur marmermonsters aan hoëdruktoestande te onderwerp terwyl die ultraklankgolwe gemonitor word, kon die span die akoestiese patrone wat deur die rotse geproduseer word, waarneem. Dit het hulle in staat gestel om die gedrag van rotse onder verskillende druk en dieptes te verstaan, en het lig gewerp op die fisika betrokke by hul vervorming.

Hierdie studie kan bydra tot 'n beter begrip van die aardkors en help met die identifisering van potensieel gevaarlike gebiede. Boonop het dit implikasies vir die onttrekking van geotermiese energie, aangesien dit insig gee in boortegnieke vir rotse in gemengde-modus toestande.

Bronne: MIT, Proceedings of the National Academy of Sciences