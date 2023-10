Die grootste seismiese gebeurtenis op Mars wat nie deur 'n meteoriet-impak veroorsaak word nie, sê wetenskaplikes

’n Internasionale span wetenskaplikes het vasgestel dat die grootste seismiese gebeurtenis wat nog ooit op Mars in 2022 aangeteken is, nie die gevolg was van ’n meteorietimpak nie, maar eerder enorme tektoniese kragte binne die planeet se kors. Die aardbewing, met 'n sterkte van 4.7, is op 4 Mei 2022 deur NASA se InSight-lander opgespoor en het vibrasies vir minstens ses uur deur Mars laat resoneer.

Die ontdekking van hierdie seismiese gebeurtenis bied waardevolle insigte in die geologiese aktiwiteit van Mars. Tektoniese kragte, soortgelyk aan dié op Aarde, is verantwoordelik vir die vorming van die planeet se oppervlak. Deur hierdie kragte te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip van die planeet se binneland en sy evolusie met verloop van tyd te kry.

Die InSight-lander, wat sedert 2018 op Mars werk, is toegerus met 'n seismometer wat ontwerp is om seismiese aktiwiteit op te spoor en te meet. Hierdie instrument het wetenskaplikes in staat gestel om die grootte en ligging van die seismiese gebeurtenis akkuraat te meet, wat belangrike data vir verdere ontleding verskaf.

Voorheen is geglo dat meteoriet-impakte die primêre oorsaak van seismiese aktiwiteit op Mars was. Hierdie jongste ontdekking daag egter daardie aanname uit en beklemtoon die komplekse en dinamiese aard van die planeet.

Verdere navorsing is nodig om die tektoniese aktiwiteit op Mars en die implikasies daarvan vir die planeet se verlede en toekoms ten volle te verstaan. Die studie van seismiese gebeure, tesame met ander geologiese data wat deur die InSight-lander ingesamel is, sal voortgaan om waardevolle insigte in die binnewerking van Mars te verskaf.

Bronne:

– NASA se InSight Lander: https://mars.nasa.gov/insight

– Internasionale Span Wetenskaplikes: Geen URL beskikbaar nie