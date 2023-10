Grafeen toon unieke elektroniese eienskappe wanneer dit in vyf lae gerangskik is

'n Onlangse studie van MIT het nuwe elektroniese gedrag in grafeen ontdek wanneer dit in lae gestapel is. Grafeen, 'n een-atoom-dik laag koolstof, is bekend vir sy sterkte en geleidingsvermoë, en hierdie nuwe bevinding kan lei tot selfs meer potensiële toepassings vir die materiaal.

Die studie het bevind dat die stapel van grafeen in vyf lae in 'n spesifieke patroon 'n "multiferroic" toestand skep, waar dit beide onkonvensionele magnetisme en 'n spesifieke tipe elektroniese gedrag vertoon. Multiferroiese materiale is skaars en het die potensiaal om in elektronika gebruik te word om die spoed van hardeskywe te verhoog terwyl energiekoste verminder word. Tradisionele magnetiese hardeskywe maak staat op elektriese strome om mikroskopiese magnete om te skakel wat binêre data verteenwoordig. As stoortoestelle egter gemaak is met multiferroiese materiale soos gestapelde grafeen, kan hierdie magnete meer doeltreffend en met minder energie omgeskakel word.

Die navorsers het ook twee unieke eienskappe van die gelaagde grafeen ontdek. Eerstens het die elektrone in die grafeen hul orbitale beweging gekoördineer, soortgelyk aan planete wat in dieselfde rigting sirkel. Daarbenewens het die elektrone in elektroniese "valleie" gevestig, die laagste energietoestande wat vir hulle beskikbaar was, en het verkies om in een vallei bo die ander te vestig. Hierdie koördinasie en voorkeur vir een vallei word slegs in vyflaaggrafeen waargeneem.

Die span kon beide die magnetisme en elektroniese eienskappe van die grafeenlae beheer. Hierdie nuwe ontdekking, wat hulle "ferro-valleytricity" genoem het, bied nuwe insig in die gedrag van grafeen en maak moontlikhede oop vir die ontwerp van meer doeltreffende bergingstoestelle.

Bronne:

– MIT-studie