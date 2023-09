Genesing vir beenverlies by ruimtevaarders toon belofte

'n Spesiale-geformuleerde medikasie is gedemonstreer om beenverlies in muise te voorkom, wat moontlik ruimtevaarders aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) kan bevoordeel. Navorsers van die Universiteit van Kalifornië Los Angeles (UCLA) en die Forsyth-instituut in Massachusetts het 'n middel ontwikkel wat nie net beenverlies voorkom by muise wat op die ISS woon nie, maar ook hul beendigtheid verhoog.

Die span het ontdek dat mikroswaartekrag 'n een persent afname in beenmineraaldigtheid (BMD) per maand van blootstelling veroorsaak. Om dit te bekamp, ​​het hulle 'n proteïen genaamd NELL-1, wat beengroei reguleer, gebruik en dit aangepas om 'n middel bekend as BP-NELL-PEG te skep wat beenweefsel teiken sonder negatiewe newe-effekte. Die muise wat met BP-NELL-PEG behandel is, het 'n beduidende toename in BMD getoon in vergelyking met die kontrolegroep.

Alhoewel hierdie deurbraak belofte inhou vir toekomstige ruimtemissies, insluitend verlengde verblyf in mikroswaartekrag, is daar geen inligting beskikbaar oor wanneer menslike proewe van NELL-1 kan begin nie. Tot dusver het slegs een maatskappy, Bone Biologics gebaseer in Massachusetts, menslike kliniese proewe uitgevoer met behulp van NELL-1 om degeneratiewe skyfsiekte te behandel in 'n loodsprogram in Australië. Die status van hierdie studie bly onseker.

Ten spyte van die potensiële genesing vir beenverlies by ruimtevaarders, is bykomende navorsing nodig om ander gesondheidseffekte van ruimteblootstelling aan te spreek, soos breinveranderinge. Voorlopig sal ruimtevaarders op gereelde trapmeulsessies staatmaak om die risiko's wat met langdurige ruimtemissies verband hou, te versag.

Bronne:

- Universiteit van Kalifornië Los Angeles (UCLA)

– Die Forsyth Instituut

– Beenbiologie