Die raaisel van pienk diamante: Wetenskaplikes vind die "ontbrekende bestanddeel" vir vorming

Wetenskaplikes het onlangs 'n baanbrekende ontdekking gemaak rakende die vorming van pienk diamante, bekend vir hul rariteit en pragtige skoonheid. Pienk diamante is van die wêreld se duurste klippe en is lank reeds gesog deur versamelaars en juweliersware-entoesiaste. Die meerderheid van hierdie skaars edelstene, meer as 90 persent, is by die Argyle-myn in die afgeleë noordweste van Australië ontdek, wat onlangs hul bedrywighede gestaak het.

Die vraag waarom die Argyle-myn so 'n groot aantal pienk diamante vervaardig het, het navorsers jare lank kopkrap. Anders as die meeste ander diamantmyne, wat in die middel van vastelande geleë is, is die Argyle-myn aan die rand van een geleë. In 'n nuwe studie wat in die joernaal Nature Communications gepubliseer is, het 'n span Australiese wetenskaplikes onthul dat die pienk diamante ongeveer 1.3 miljard jaar gelede na die aarde se oppervlak gebring is deur die opbreek van die eerste superkontinent.

Volgens die hoofskrywer van die studie, Hugo Olierook van Curtin Universiteit in Wes-Australië, was twee uit die drie nodige bestanddele vir die vorming van pienk diamante reeds bekend. Die eerste bestanddeel is koolstof, wat diep binne die Aarde geleë moet wees, minstens 150 kilometer (93 myl) onder die oppervlak. As die koolstof enigsins vlakker is, sal dit in grafiet verander, 'n stof wat baie minder werd is as diamante.

Die tweede bestanddeel is die presiese hoeveelheid druk wat nodig is om die helderheid van die diamante te verander en hulle hul kenmerkende pienk tint te gee. Olierook verduidelik dat die toepassing van te min druk helder diamante tot gevolg sal hê, terwyl te veel druk hulle sal laat bruin word. Dit is opmerklik dat 'n groot gedeelte van die diamante wat by die Argyle-myn gevind is van die minder waardevolle bruin verskeidenheid was.

Hierdie onlangse ontdekking werp lig op die vormingsproses van pienk diamante en bied waardevolle insig om soortgelyke afsettings regoor die wêreld op te spoor. Verdere navorsing in hierdie veld kan bykomende bronne van hierdie hoogs gesogte juwele opspoor, wat 'n groter aanbod in die mark bied. Die studie versterk die aanloklikheid en intrige rondom pienk diamante, wat hul reputasie as van die mees gewaardeerde en eksklusiewe klippe ter wêreld versterk.

Bronne:

– Murray Rayner, Pienk diamant-ontdekking kan help om nuwe afsettings te vind, Phys.org

– Traffic Studio #B, Pienk diamante is ongelooflik skaars – en duur. Wetenskaplikes weet dink hulle weet hoe hulle gevorm is, Business Insider