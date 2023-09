Pienk diamante: die "ontbrekende bestanddeel" en die soeke na meer

’n Onlangse studie wat in die joernaal Nature Communications gepubliseer is, het lig gewerp op die vorming van pienk diamante, van die skaarsste en duurste edelstene ter wêreld. Die navorsers van die Australië-gebaseerde Curtin Universiteit het die "ontbrekende bestanddeel" ontdek wat verklaar waarom die nou geslote Argyle-myn in Australië 'n buitengewoon groot aantal pienk diamante geproduseer het.

Die studie onthul dat die pienk diamante ongeveer 1.3 miljard jaar gelede na die aarde se oppervlak gebring is tydens die opbreek van die eerste superkontinent. Die navorsers het die drie nodige bestanddele vir die vorming van pienk diamante geïdentifiseer. Die eerste is koolstof, wat diep onder die aarde se oppervlak gevind word. Die tweede is die regte hoeveelheid druk, wat veroorsaak dat die andersins helder diamante pienk word. Die derde, en voorheen onbekende, bestanddeel is 'n vulkaniese gebeurtenis wat die diamante na die oppervlak aangedryf het.

Deur 'n laser dunner as 'n menslike haar te gebruik, het die navorsers vasgestel dat die Argyle-myn ongeveer 1.3 miljard jaar oud is, wat beteken dat die diamante 100 miljoen jaar later verskyn het as wat voorheen geglo is. Hierdie tydsraamwerk strook met die opbreek van die superkontinent bekend as Nuna of Columbia. Die geweldige druk wat kleur in die diamante verdraai het, het plaasgevind tydens botsings tussen westelike en noordelike Australië 1.8 miljard jaar gelede. Toe Nuna begin opbreek, het dit die "litteken" van daardie gebeurtenis heraktiveer, wat magma toegelaat het om op te skiet en die diamante saam te dra.

Hierdie baanbrekende ontdekking kan implikasies vir toekomstige diamanteksplorasie hê. Tradisioneel het diamantsoektogte op die middelpunt van vastelande gefokus, maar die navorsers stel voor dat om na die rande van kontinente te kyk, kan lei tot die ontdekking van meer pienk diamante. Potensiële plekke om hierdie skaars juwele te vind, sluit Kanada, Rusland, Suider-Afrika en Australië in. Die navorsers waarsku egter dat dit nie maklik of vinnig sal wees om meer pienk diamante te vind nie.

Die sluiting van die Argyle-myn in 2020 het die waarde van pienk diamante verder verhoog, aangesien hul aanbod skaarser word. Die studie se bevindinge verskaf deurslaggewende insigte oor die vorming van pienk diamante en kan help met die soektog na hierdie uiters gesogte edelstene in nuwe streke.

