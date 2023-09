Wetenskaplikes het ’n baanbrekende ontdekking gemaak wat lig werp op die oorsprong van pienk diamante, een van die wêreld se duurste en gesogste edelstene. Die meerderheid pienk diamante is by die nou geslote Argyle-myn in die afgeleë noordweste van Australië opgegrawe, maar die redes vir die oorvloed van hierdie edelgesteentes het 'n raaisel gebly.

In 'n studie wat in die joernaal Nature Communications gepubliseer is, het 'n span Australiese navorsers onthul dat die pienk diamante gevorm is as gevolg van die opbreek van die eerste superkontinent ongeveer 1.3 miljard jaar gelede. Hierdie gebeurtenis het die diamante na die aarde se oppervlak gebring, wat hulle toeganklik vir mense gemaak het.

Die studie se hoofskrywer, Hugo Olierook van Curtin Universiteit, het verduidelik dat die vorming van pienk diamante drie bestanddele vereis. Die eerste is koolstof, maar nie sommer enige koolstof nie - dit moet diep binne die aarde wees, onder 150 km. Die tweede bestanddeel is die regte hoeveelheid druk om die helderheid van die diamante te beïnvloed, wat hulle van helder na pienk verander. Laastens is die ontbrekende bestanddeel 'n vulkaniese gebeurtenis wat die diamante na die aarde se oppervlak aangedryf het.

Deur 'n laser dunner as 'n menslike haar te gebruik, het die navorsers kristalle in 'n Argyle-rotsmonster ondersoek en vasgestel dat die diamante 1.3 miljard jaar gelede ontstaan ​​het, wat 100 miljoen jaar later is as wat voorheen geglo is. Hierdie tydlyn stem ooreen met die opbreek van die superkontinent, bekend as Nuna of Columbia, wat ongeveer 1.8 miljard jaar gelede plaasgevind het.

Gedurende hierdie tydperk van aardskuddende botsings het geweldige druk kleur in die diamante verdraai, wat hulle hul pienk tint gegee het. Toe Nuna begin opbreek, het dit die "litteken" van hierdie botsings geaktiveer, wat veroorsaak het dat magma deur die ou litteken opskiet en die diamante daarmee saambring.

Alhoewel die Argyle-myn gesluit is, kan hierdie nuwe begrip van die vormingsproses van pienk diamante toekomstige pogings help om soortgelyke edelstene op te spoor. Gebiede naby die rande van vastelande, soos Kanada, Rusland, Suider-Afrika en Australië, wat ook deur die opbreek van Nuna geraak is, het die potensiaal om nuwe "pienk diamant-paradyse" te word.

Alhoewel die waarde van pienk diamante na verwagting sal aanhou styg namate die aanbod afneem, sal dit nie 'n maklike of vinnige taak wees om meer van hierdie skaars edelstene te vind nie. Hierdie ontdekking baan egter die weg vir voortgesette verkenning en die potensiële ontdekking van selfs meer verstommende pienk diamante.

Bron: Nature Communications.