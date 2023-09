Antieke reuse valdeur-spinnekopfossiel wat in Australië gevind is

Wetenskaplikes het 'n belangrike ontdekking in Australië gemaak en 'n gefossileerde reuse-valdeurspinnekop in Nieu-Suid-Wallis ontdek. Dit is slegs die vierde eksemplaar van sy soort wat in die land gevind word. Die spinnekop, genaamd Megamonodontium mccluskyi, het gedurende die Mioseen-tydperk geleef, ongeveer 11 tot 16 miljoen jaar gelede. Die bevinding is belangrik aangesien slegs vier spinnekopfossiele ooit in Australië gevind is, wat dit vir wetenskaplikes uitdagend gemaak het om die evolusionêre geskiedenis van hierdie wesens te verstaan. Deur die fossiel te bestudeer, kan navorsers insigte kry oor die uitsterwing van spinnekoppe en die verlede beter verstaan.

Die reusagtige valdeurspinnekop sou gewoon het in wat nou 'n grasveldgebied is wat bekend staan ​​as McGraths Flat, maar was eens 'n welige reënwoud. Die ontdekking van hierdie spinnekopfossiel, saam met ander fossiele van plante, valdeurspinnekoppe, reuse-sikadas en wespe, stel wetenskaplikes in staat om meer te wete te kom oor die klimaat van Australië in die verlede. Die feit dat dit in 'n laag reënwoud sediment gevind is, dui daarop dat die streek eens baie natter was as wat dit vandag is. Hierdie inligting kan navorsers help om te verstaan ​​hoe 'n veranderende klimaat reeds die land se ekosisteme beïnvloed het en hoe dit hulle kan voortgaan om te beïnvloed.

Die gefossileerde spinnekop is vyf keer groter as sy hedendaagse familielede, met 'n liggaamslengte van 23.31 millimeter. Deur skandeerelektronmikroskopie kon wetenskaplikes fyn besonderhede van die spinnekop se anatomie, soos sy kloue en setae, ondersoek. Hierdie besonderhede het hulle in staat gestel om dit met selfvertroue naby die moderne Monodontium, of valdeurspinnekop, te plaas. Die spesie het egter sedertdien op die vasteland van Australië uitgesterf en word slegs in nat woude van Singapoer tot Papoea-Nieu-Guinee aangetref.

Hierdie belangrike ontdekking verskaf nuwe inligting oor die evolusionêre geskiedenis en uitwissing van spinnekoppe in Australië. Dit werp ook lig op die land se vorige klimaat en hoe dit oor miljoene jare verander het. Die bevindinge is in die Zoological Journal of the Linnean Society gepubliseer.

Bron: Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven, "Verskeie spesies van die moderne valdeurspinnekop."