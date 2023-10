Antieke reuse valdeur-spinnekopfossiel wat in Australië ontdek is

Wetenskaplikes het 'n gefossileerde reuse-valdeurspinnekop in Nieu-Suid-Wallis, Australië, ontbloot, wat slegs die vierde eksemplaar van sy soort merk wat in die land gevind is. Die spinnekop, genaamd "Megamonodontium mccluskyi," het ongeveer 11 tot 16 miljoen jaar gelede in die Mioseen-tydperk geleef en sou in die omliggende reënwoudgebied rondgedwaal en gejag het. Die ontdekking van die spinnekopfossiel werp lig op die evolusionêre geskiedenis en uitsterwing van spinnekoppe in Australië.

Die gefossileerde spinnekop is gevind tussen ander Mioseen-fossiele wat in die gebied opgegrawe is. Die goed bewaarde aard van die fossiele het wetenskaplikes in staat gestel om klein besonderhede van die spinnekop se liggaamstrukture te bestudeer, wat ooreenkomste met die moderne Monodontium, of valdeurspinnekop, onthul het. Die antieke spinnekop was egter ongeveer vyf keer groter as sy hedendaagse familielede.

Die ontdekking van die antieke spinnekop bied ook insigte in Australië se vorige klimaat. Die feit dat die spinnekopfossiel in 'n laag reënwoud sediment gevind is, dui daarop dat die streek eens baie natter was as wat dit vandag is. Hierdie inligting kan wetenskaplikes help om te verstaan ​​hoe 'n warm klimaat die land se fauna in die verlede en moontlik in die toekoms beïnvloed het.

Hierdie spesifieke spinnekopspesie, wat aan die familie Barychelidae behoort, is die eerste fossiel van sy soort wat wêreldwyd gevind is. Die skaarsheid van gefossileerde valdeurspinnekoppe kan te wyte wees aan hul gewoonte om die meeste van hul tyd in gate deur te bring, wat nie bevorderlik is vir fossilering nie.

Die bevindinge van hierdie ontdekking is gepubliseer in die Zoological Journal of the Linnean Society.

