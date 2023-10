Fossiel van prehistoriese valdeurspinnekop gevind in Australië

Wetenskaplikes het 'n gefossileerde reuse-valdeurspinnekop in Nieu-Suid-Wallis, Australië, ontdek. Hierdie seldsame vonds is slegs die vierde eksemplaar van sy soort wat in die land gevind word. Die spinnekop, genaamd 'Megamonodontium mccluskyi', het ongeveer 11 tot 16 miljoen jaar gelede gedurende die Mioseen-tydperk geleef. Dit sou in die omliggende gebiede, wat eens 'n welige reënwoud was, rondgeswerf en gejag het.

Die ontdekking van hierdie spinnekopfossiel is betekenisvol omdat dit lig werp op die evolusionêre geskiedenis en uitsterwing van spinnekoppe in Australië. Paleontoloog Matthew McCurry verduidelik dat slegs vier spinnekopfossiele ooit in die hele vasteland gevind is, wat dit vir wetenskaplikes moeilik maak om hul evolusionêre verlede te verstaan. Deur hierdie nuwe fossiel te bestudeer, het navorsers waardevolle insigte oor die uitsterwing van spinnekoppe verkry en 'n gaping in ons begrip van die verlede gevul.

Die bevindinge verskaf ook inligting oor die verlede klimaat van Australië. Die feit dat die spinnekopfossiel in 'n laag reënwoud sediment gevind is, dui daarop dat die streek eens baie natter was as wat dit vandag is. Hierdie ontdekking kan wetenskaplikes help om te verstaan ​​hoe 'n warm klimaat reeds 'n impak het op die land se ekosisteme en hoe dit kan voortgaan om hulle in die toekoms te verander.

Die gefossileerde spinnekop is soortgelyk aan die moderne Monodontium, of valdeurspinnekop, maar dit is vyf keer groter. Sy lyf is 23.31 millimeter lank, wat net meer as 'n duim is. Die onthulling van hierdie spesie is nie net noemenswaardig vanweë sy grootte nie, maar dit is ook die eerste fossiel van die familie Barychelidae wat wêreldwyd gevind word. Arachnoloog Robert Raven stel voor dat kwasvoet-valdeurspinnekoppe, soos Megamonodontium mccluskyi, dalk nie algemeen as fossiele gevind word nie omdat hulle die meeste van hul tyd in gate deurbring, wat nie bevorderlik is vir fossilisering nie.

Hierdie baanbrekende ontdekking is gepubliseer in die Zoological Journal of the Linnean Society, wat bygedra het tot die groeiende hoeveelheid kennis oor Australië se prehistoriese flora en fauna.

Bron:

– Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven, Verskeie spesies van die moderne valdeurspinnekop, Zoological Journal of the Linnean Society