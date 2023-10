Koraalbleiking gevind op onverwagte dieptes in die Indiese Oseaan

Navorsers van die Universiteit van Plymouth het 'n verrassende ontdekking gemaak oor koraalbleiking in die Indiese Oseaan. Hulle het bewyse gevind van koraalbleiking tot 90 meter (295 voet) onder die oppervlak, dieptes wat voorheen gedink is as bestand teen seeverwarming. Die studie, gepubliseer in Nature Communications, het aan die lig gebring dat tot 80 persent van die riwwe in sekere dele van die seebodem deur stygende oseaantemperature beskadig is.

Tradisioneel is geglo dat dieper korale bestand is teen seeverwarming omdat die koeler waters waarin hulle woon, vermoedelik relatief stabiel bly. Hierdie studie het egter getoon dat dit nie die geval is nie, wat moontlik riwwe op soortgelyke dieptes regoor die wêreld in gevaar stel as gevolg van klimaatsveranderinge.

Die navorsingspan het 'n kombinasie van in situ monitering, onderwaterrobotte en satelliet-gegenereerde oseanografiese data gebruik om die verskynsel te bestudeer. Hulle het ontdek dat selfs wanneer oppervlaktemperature stabiel gebly het, 'n aansienlike styging in temperatuur onder die oppervlak diepseekoraal beïnvloed. Hierdie diepsee-bleiking het plaasgevind selfs wanneer vlakker riwwe geen tekens van skade getoon het nie.

Alhoewel die studie bevind het dat dele van die rif herstel het toe navorsers in 2020 en 2022 teruggekeer het, is die bevindinge steeds rede tot kommer. Mesofotiese korale, wat tussen 100-490 voet onder die oppervlak gevind is, sou na verwagting die ekologiese skade wat veroorsaak word deur vlakwater-koraalbleiking as gevolg van seeverwarming versag. Hierdie korale is egter nou ook in gevaar.

Die impak van klimaatsverandering op die oseanografie van die streek word versterk deur natuurlike siklusse, soos El Nino en die Indiese Oseaan-dipool. Die navorsers beklemtoon die dringende behoefte om ons begrip van die impak van hierdie veranderinge op hierdie omgewings, waaroor ons tans beperkte kennis het, uit te brei.

Bronne:

– Studie gepubliseer in Nature Communications

– Universiteit van Plymouth navorsingspan