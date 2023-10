Nuwe tegnologie laat intydse beelding van klankgolwe in kristallyne materiale toe

Wetenskaplikes het 'n nuwe tegnologie ontwikkel wat intydse beelding moontlik maak van klankgolwe wat deur kristallyne materiale beweeg. Vaste kristallyne materiale, soos metale, keramiek en rots, is berug moeilik om te modelleer as gevolg van hul komplekse strukture en gedrag. Vorige metodes het wetenskaplikes toegelaat om hierdie materiale met 'n resolusie van so laag as 100 nanometer te karakteriseer. Hulle is egter beperk in hul vermoë om die dinamika van materiale wat oor tyd voorkom vas te vang, gewoonlik net in staat om veranderinge in millisekondes tot sekondes te volg.

Die nuwe tegnologie, beskryf in 'n onlangse artikel wat in PNAS gepubliseer is, behels die gebruik van hoogs gespesialiseerde X-strale en 'n gevorderde mikroskoop gebou aan die einde van 'n 3 km lange X-straal vry-elektron laser. Hierdie mikroskoop stel navorsers in staat om klankgolwe wat deur 'n 1 mm-diamantmonster beweeg, intyds af te beeld. Die span kon foto's van die klankgolwe vasvang met 'n temporele resolusie van so klein as 'n paar pikosekondes.

Volgens professor Henning Friis Poulsen, ooreenstemmende skrywer van die studie, bied die nuwe tegnologie 'n nie-indringende en vinniger manier om strukturele prosesse in kristallyne materiale te visualiseer. Dit maak moontlikhede oop vir die ondersoek van 'n wye reeks ultravinnige strukturele verskynsels wat voorheen buite die bereik van die wetenskap was. Dit sluit die bestudering van prosesse in verskeie materiale in, soos meta-materiale, fotoniese kristalle, termo-elektriese materiale, en selfs sagte materiale soos perileen en hibriede perovskiete.

Die vermoë om die dinamika van klankgolwe in kristallyne materiale te visualiseer en te verstaan, het implikasies vir vastestoffisika, materiaalwetenskap en geowetenskap. Dit kan ook bydra tot die toets van seismologiese modelle van klankvoortplanting in planetêre materiale. Die resultate van hierdie studie sal na verwagting nuwe navorsing en vooruitgang in die veld inspireer.

