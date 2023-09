'n Nuwe metode om in water te skryf wat deur Duitse fisici ontdek is

Duitse fisici het 'n unieke metode ontwikkel om in water en ander vloeibare substrate te skryf. Die meeste konvensionele skryfmetodes behels om lyne uit te kerf of ink op soliede substrate neer te sit, waar intermolekulêre kragte die geskrewe figure help om hul vorm te behou. Hierdie metodes is egter nie effektief vir oppervlaktes wat in vloeistowwe ondergedompel is nie.

Die Duitse navorsingspan wou 'n manier vind om "in 'n vloeistof te skryf" sonder die beperkings van 'n substraat. Hulle het 'n metode nodig gehad wat die verspreiding van getrekte lyne kon teëwerk en 'n klein "pen" gebruik wat nie turbulensie sou skep as dit deur die vloeibare medium beweeg nie.

Hul oplossing het behels om die ink direk in die water te plaas en 'n mikrokraal gemaak van ioonuitruilingsmateriaal as 'n pen te gebruik. Die klein kraaltjie, wat tussen 20 en 50 mikron in deursnee meet, genereer nie draaikolke nie. Deur die plaaslike pH-waarde van die water te verander, trek die kraal inkdeeltjies aan, wat die skryf of teken van letters of karakters moontlik maak.

Die span het hul metode suksesvol in 'n klein waterbad gedemonstreer, wat 'n patroon produseer so groot soos die titel van 'n "ek"-karakter. Hulle benadering is buigsaam genoeg om enige soort skryfwerk wat deurlopende lyne gebruik, weer te gee. Die metode kan moontlik pouses tussen afsonderlike letters toelaat deur die ioonuitruilproses aan en af ​​te skakel, sowel as om dit wat "geskryf" is, uit te vee of reg te stel.

Die navorsers stel ook die moontlikheid voor om ander soorte deeltjies te gebruik, soos dié wat deur lasers of individueel stuurbare mikroswemmers verhit word, om parallelle skryf van strukture in water moontlik te maak en komplekse digtheidspatrone te genereer.

Terwyl hierdie werk nog in sy voorlopige stadium is, toon dit belowende potensiaal vir nuwe maniere om in vloeibare substrate te skryf en te teken.

Bron: Small, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741