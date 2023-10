The Secrets of Superbolts: Ontrafel die raaisel van kragtige weerligstakings

Wetenskaplikes het 'n deurbraak gemaak in die begrip van die toestande wat lei tot die vorming van superstrale, weerligstrale wat buitengewoon kragtig is, wat in staat is om 1,000 300 keer sterker as gewone weerligstrale te wees. Terwyl die gemiddelde weerligstraal 'n slag van ongeveer XNUMX miljoen volt pak, val slegs een persent van weerligstrale in die kategorie van superboute, wat geweldige skade aan strukture en vaartuie kan veroorsaak.

Die jongste navorsing het aan die lig gebring dat superboute meer geneig is om te voorkom wanneer die laaisone van 'n stormwolk in die nabyheid van die land- of seeoppervlak is. Gevolglik is daar brandpunte vir superboutaktiwiteit oor spesifieke gebiede soos kolle oseane en hoë berge. Vorige studies het die Noordoos-Atlantiese Oseaan, die Middellandse See en die Altiplano tussen Peru en Bolivia geïdentifiseer as streke wat geneig is tot superboute, en wetenskaplikes was gretig om te verstaan ​​hoekom.

Om hierdie raaisel te ontrafel, het navorsers data ontleed van die World Wide Lightning Location Network, 'n wêreldwye netwerk van radioverklikkers, wat inligting verskaf het oor die tydsberekening, ligging en energievlakke van superboute. Deur die toestande te vergelyk tydens storms wat superboute veroorsaak het - insluitend oppervlakhoogte, wolktemperatuur en aërosolkonsentrasies - het die navorsers 'n paar belangrike ontdekkings gemaak.

In teenstelling met konvensionele oortuigings, het die studie bevind dat aërosolkonsentrasies geen noemenswaardige invloed op die sterkte van superboute gehad het nie. Hoofskrywer van die studie, Avichay Efraim, het verduidelik dat superboute 'n seldsame dog ontsagwekkende verskynsel is, en hierdie navorsing bied 'n deurslaggewende stuk van die legkaart. Die ondersoek is egter nog lank nie verby nie, en daar is nog meer faktore om te ondersoek, soos die impak van sonaktiwiteit en die aarde se geomagnetiese veld op die vorming van superboute.

Die bevindinge van hierdie studie, gepubliseer in JGR Atmospheres, werp lig op die ontwykende aard van superboute en bring ons nader daaraan om hul geheime te ontsluit. Om die toestande wat nodig is vir hul voorkoms te verstaan, kan help met die ontwikkeling van strategieë om die potensiële verwoesting wat deur hierdie kragtige weerligstaking veroorsaak word, te versag.

Bronne:

– Oliver Schlenczek/Imaggeo

– JGR Atmosfere