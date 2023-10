Wetenskaplikes opgewonde oor nuwe ontdekkings van NASA se OSIRIS-REx-sending

Planetêre wetenskaplike Phil Bland van Curtin Universiteit is verheug om deel te wees van NASA se ongelooflike OSIRIS-REx-sending, wat daarop gemik is om monsters van die naby-aarde asteroïde genaamd Bennu te versamel en te bestudeer. Bland het sy loopbaan daaraan gewy om meteoriete te ondersoek om waardevolle insigte te verkry in die geskiedenis van die heelal en die vorming van ons sonnestelsel. Hierdie geleentheid om ongerepte materiaal vry van die aarde se atmosfeer te bestudeer, is vir hom 'n eenmalige ervaring.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig het suksesvol 'n 250-gram-monster van rots en stof van Bennu versamel nadat hy twee jaar spandeer het om sy terrein te bestudeer. Die monster, wat in 'n ongerepte toestand is, is uit die ruimtetuig se kapsule vrygelaat en het in die Utah-woestyn geland. By ondersoek het wetenskaplikes 'n onverwagte ontdekking gemaak: 'n bykomende monster op die houer se deksel. Hierdie bonusmonster bevat gehidreerde kleiminerale en 'n aansienlike hoeveelheid koolstof, wat potensiële insigte verskaf oor die oorsprong van die aarde se water en die moontlikheid van lewe.

Phil Bland is 'n lid van 'n Australiese konsortium wat by die missie betrokke is en het die vordering en ontleding noukeurig gevolg. Hy het deelgeneem aan 'n regstreekse video-toevoer van NASA se Johnson Space Center, waar hy waargeneem het dat wetenskaplikes die klein hoeveelheid versamelde materiaal noukeurig hanteer. Na die noukeurige onttrekking, weeg en katalogisering van die monsters, sal Bland persoonlik gesteentes kies vir verdere ontleding in sy laboratorium.

Deur gevorderde mikroskopietegnieke te gebruik, sal Bland hoë-resolusiekaarte van die materiaal se chemie en mineralogie skep. Hierdie analise is noodsaaklik om die samestelling en isotopiese samestelling van die monster te bepaal. Sodra Bland sy ontleding voltooi het, sal die monsters na professor Trevor Ireland aan die Universiteit van Queensland gestuur word vir geochronologie en suurstofisotoop-analise. Dit sal help om die ouderdom en chemiese samestelling van Bennu te bepaal, wat belangrike insigte verskaf oor die verwantskap tussen Bennu en meteoriete wat op Aarde gevind word.

Die OSIRIS-REx-sending het die opgewondenheid en nuuskierigheid van wetenskaplikes soos Bland en Ierland vasgevang. Hulle wag gretig op die resultate van hul ontleding, wat aansienlik sal bydra tot ons begrip van die oorsprong van die heelal en die vorming van ons eie planeet.

Bronne: NASA se OSIRIS-REx-sendingwebwerf, NASA-administrateur Bill Nelson