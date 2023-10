Die grootste sonstorm in die geskiedenis ontdek deur antieke denneboom

Navorsers het die grootste sonstorm in die Aarde se geskiedenis ontdek deur die ondersoek van 'n antieke denneboom in die Franse Alpe. Die studie, gepubliseer in die joernaal van Royal Society's Philosophical Transactions, bied bewyse van 'n beduidende styging in radiokoolstofvlakke ongeveer 14,300 993 jaar gelede, toegeskryf aan hierdie nuut geïdentifiseerde sonstorm. Hierdie gebeurtenis is na raming twee keer so groot as voorheen ontdekte sonstorms, bekend as die Miyake-gebeurtenisse, wat in 774 nC en XNUMX nC plaasgevind het.

Die internasionale navorsingspan het radiokoolstofvlakke in antieke bome van die suidelike Franse Alpe gemeet. Deur die ringe in die boomstamme, waarna as "subfossiele" verwys word, te ontleed, kon hulle groot omgewingsveranderinge identifiseer en waardevolle insigte in die verlede versamel. Die boomringe van 'n Skotse denne het 'n noemenswaardige styging in radiokoolstofvlakke sowat 14,300 XNUMX jaar gelede aangedui. Om die verband met 'n beduidende sonstorm te verifieer, het die wetenskaplikes hierdie monster vergelyk met een wat uit yskerne in Groenland geneem is.

Radiokoolstof word voortdurend geproduseer deur kettingreaksies, insluitend dié wat veroorsaak word deur uiterste songebeurtenisse soos sonvlamme en koronale massa-uitstoot. Die hoofskrywer van hierdie studie, Edouard Bard, verduidelik dat hierdie gebeurtenisse korttermyn-uitbarstings van energieke deeltjies kan veroorsaak, wat tot aansienlike stygings in radiokoolstof kan lei.

Om vorige sonstorms te verstaan ​​is noodsaaklik om toekomstige gebeure te voorspel en potensiële risiko's te versag. As 'n sonstorm van hierdie omvang vandag sou voorkom, sou dit katastrofiese gevolge vir die moderne samelewing hê, wat moontlik ontwrigting aan telekommunikasie, satelliete en elektrisiteitsnetwerke kan veroorsaak. Die grootste aangetekende sonstorm in die menslike geskiedenis, die Carrington-gebeurtenis in 1859, het reeds aansienlike steurings veroorsaak.

Die sonstorm wat ongeveer 14,300 XNUMX jaar gelede ontdek is, oortref egter vorige gebeurtenisse in grootte. Wetenskaplikes bly onseker oor die oorsake, frekwensie en voorspelbaarheid van hierdie uiterste sonstorms. Maar deur hul potensiële omvang te begryp, kan navorsers sulke gebeure beter antisipeer en voorberei vir sulke gebeure.

Hierdie baanbrekende ontdekking beklemtoon die belangrikheid daarvan om die Aarde se geskiedenis deur middel van radiokoolstofanalise te bestudeer. Die ontwikkeling van 'n presiese begrip van die verlede speel 'n deurslaggewende rol in die akkurate voorspelling en versagting van toekomstige risiko's. Alhoewel daar nog baie is om te leer, genereer elke nuwe ontdekking in die veld nie net antwoorde nie, maar ook nuwe vrae vir verdere verkenning.

