Gammastraalstudies onthul Pulsars as deeltjieversnellers

Gammastraalstudies het nuwe lig gewerp op die intrige aard van geïsoleerde, kragtige pulsars. Hierdie studies het getoon dat pulsars as uitsonderlike deeltjieversnellers en selfs vervaardigers van antimaterie kan dien. Baie vrae bly egter onbeantwoord oor die gepaardgaande versnellings- en bestralingsprosesse, asook die spesifieke terreine waar hierdie prosesse plaasvind.

Een sleutelontdekking in hierdie veld kom van die Hoë Energie Stereoskopiese Stelsel (HESS) sterrewag in Namibië. Wetenskaplikes wat HESS se Cherenkov-teleskope gebruik, het die hoogste energie-gammastrale wat nog ooit vanaf 'n pulsar waargeneem is, opgespoor. Hierdie gammastrale het 'n verstommende energie van 20 tera-elektronvolt gehad, wat ongeveer tien biljoen keer groter is as dié van sigbare lig. Die opsporing van sulke hoë-energie gammastrale bied 'n uitdaging aan huidige teorieë oor hul generasie.

Die bron van hierdie gammastrale is die Vela-pulsar, wat bekend staan ​​as die helderste pulsar in die radioband van die elektromagnetiese spektrum en die mees prominente bron van kosmiese gammastrale in die giga-elektronvolts (GeV) reeks. Hierdie pulsar, wat in die sterrebeeld Vela geleë is, is ongeveer 200 keer meer energiek as enige voorheen bespeurde straling van dieselfde voorwerp. Die waargenome emissiepatrone stem ooreen met dié wat in die GeV-reeks gesien word, wat impliseer dat deeltjies dalk verby die magnetosfeer moet beweeg om sulke hoë energieë te bereik.

Arache Djannati-Atai, die leier van die navorsing wat by die Astroparticle & Cosmology (APC)-laboratorium in Frankryk gedoen is, het gesê: "Hierdie resultaat daag ons vorige kennis van pulsars uit en vereis 'n herbesinning van hoe hierdie natuurlike versnellers werk." Die konvensionele verduideliking van partikelversnelling langs magnetiese veldlyne binne die magnetosfeer of net daarbuite verduidelik nie die waargenome verskynsels voldoende nie.

Die navorsers spekuleer dat die versnelling van deeltjies in die pulsar moontlik kan plaasvind deur 'n proses wat magnetiese herkoppeling buite die ligsilinder genoem word. Hierdie scenario ondervind egter ook probleme om die uiterste bestraling wat geproduseer word, te verduidelik. Ongeag die presiese meganisme, baan die ontdekking van die Vela-pulsar se hoë-energie gammastrale die weg vir verdere waarnemings van pulsars in die tientalle tera-elektronvoltreeks. Dit sal waardevolle insigte verskaf oor die uiterste versnellingsprosesse wat in hoogs gemagnetiseerde astrofisiese voorwerpe voorkom.

Samevattend het gammastraalstudies getoon dat pulsars as deeltjieversnellers en vervaardigers van antimaterie kan optree. Die ontdekking van hoë-energie gammastrale van die Vela-pulsar daag bestaande teorieë uit en vra vir 'n herevaluering van ons begrip van hierdie natuurlike versnellers. Voortgesette navorsing in hierdie veld sal ongetwyfeld ons kennis van die uiterste verskynsels wat in pulsars en ander hoogs gemagnetiseerde astronomiese voorwerpe voorkom, verbeter.

Bron: The HESS Collaboration et al., Zanin, R., Kerr, M., et al. "Ontdekking van 'n stralingskomponent van die Vela-pulsar wat 20 tera-elektronvolt bereik." Nat Astron (2023). DOI: 10.1038/s41550-023-02052-3