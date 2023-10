Nuwe metode vir energiedoeltreffende ureumproduksie ontdek

Navorsers van die Queensland Universiteit van Tegnologie het 'n deurbraak gemaak in die vervaardiging van ureum, 'n stikstofkunsmis wat wyd in die landbou gebruik word en 'n sleutelgrondstof vir verskeie industrieë. Tradisioneel word ureum gesintetiseer uit ammoniak en koolstofdioksied deur die energie-intensiewe Haber-Bosch-proses te gebruik.

Die span het 'n nuwe metode ontwikkel wat 'n grafeen-gebaseerde katalisator in 'n chemiese reaksie tussen stikstof en koolstofmonoksied gebruik. Wat hierdie metode onderskei, is dat dit by kamertemperatuur en atmosferiese druk uitgevoer kan word, wat energie-insette aansienlik verminder in vergelyking met konvensionele sintesemetodes.

Dr Junxian Liu, die hoofskrywer van die studie, sê dat hierdie benadering groot belofte toon om ureumproduksie te bevorder. Terwyl die navorsing nog in die teoretiese stadium is, het die wetenskaplikes 'n katalisator geïdentifiseer wat die weg kan baan vir volhoubare en energiedoeltreffende ureumsintese. Hulle beplan om met ander navorsingsgroepe saam te werk om hierdie nuwe tegnologie verder te ontwikkel en uiteindelik toe te pas.

Ureum is nie net 'n noodsaaklike bestanddeel in stikstof kunsmis nie, maar dit word ook gebruik in nywerhede soos farmaseutiese produkte, skoonheidsmiddels en plastiek. Tans verbruik die produksie van ureum met behulp van die Haber-Bosch-proses ongeveer 2% van die wêreldwye energie jaarliks. Om alternatiewe, meer volhoubare metodes vir ureumsintese te vind, is noodsaaklik vir die vermindering van energieverbruik en die vermindering van die omgewingsimpak van produksieprosesse.

Hierdie ontdekking van 'n grafeen-gebaseerde katalisator wat ureumsintese by kamertemperatuur en met laer energievereistes moontlik maak, kan aansienlike implikasies vir verskeie industrieë hê. Die gebruik van so 'n katalisator kan 'n rewolusie in ureumproduksie moontlik maak, wat dit meer omgewingsvriendelik en ekonomies lewensvatbaar maak.

Bron:

– Junxian Liu, Sean C. Smith, Yuantong Gu, Liangzhi Kou. C─N-koppeling geaktiveer deur N─N-bindingsbreek vir elektrochemiese ureumproduksie. Gevorderde funksionele materiale. DOI: 10.1002/adfm.202305894