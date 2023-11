'n Geheimsinnige ontdekking in die hart van die Melkwegsterrestelsel

Wetenskaplikes is geïntrigeerd deur 'n onlangse waarneming wat in die middel van ons Melkweg-sterrestelsel gemaak is. Terwyl hulle Boogskutter A*, die supermassiewe swart gat wat daar geleë is, bestudeer het, het astrofisici Gustavo Magallanes-Guijón en Sergio Mendoza van die Nasionale Outonome Universiteit van Mexiko 'n verrassende ontdekking gemaak. Deur gammastraaldata wat in Desember 2022 deur die Fermi Gamma-straal-ruimteteleskoop verkry is, te ontleed, het hulle ’n eienaardige patroon gevind – elke 76.32 minute straal Boogskutter A* ’n kragtige uitbarsting van gammastraling uit. Daarbenewens het hulle opgemerk dat op dieselfde frekwensie 'n radio-opvlam plaasvind, en 'n X-straal-opvlam volg elke 149 minute.

Hierdie verskynsel daag die idee uit dat swart gate nie straling uitstraal nie. Alhoewel swart gate self nie bronne van bestraling is nie, is die gebeurtenishorison rondom hulle 'n ander storie. Die bestaan ​​van hierdie fakkels dui daarop dat daar 'n ongeïdentifiseerde voorwerp binne die gebeurtenishorison van Boogskutter A* is wat verantwoordelik is vir hierdie emissies.

Die astrofisici stel voor dat hierdie voorwerp waarskynlik 'n kompakte en samehangende massa warm gas is wat deur 'n ongelooflike sterk magnetiese veld bymekaar gehou word. Hierdie buitengewone bevinding werp lig op die meganismes wat die gedrag van supermassiewe swart gate aandryf. Dit impliseer die teenwoordigheid van 'n beduidende en dinamiese struktuur binne Boogskutter A*, wat moontlik sy intermitterende aktiwiteit aanvuur.

Hierdie ontdekking open nuwe weë om die enigmatiese aard van swart gate te bestudeer en ons begrip van die komplekse prosesse wat in hul kern plaasvind, te verdiep. Die navorsing wat deur Magallanes-Guijón en Mendoza gedoen is, baan die weg vir toekomstige ondersoeke en spoor wetenskaplikes aan om bestaande teorieë oor hierdie kosmiese entiteite te hersien.

FAQ

Wat is Boogskutter A*?

Boogskutter A* is 'n supermassiewe swart gat wat in die middel van die Melkweg-sterrestelsel geleë is. Dit het 'n massa gelykstaande aan ongeveer vier miljoen keer dié van ons Son.

Hoe bestudeer wetenskaplikes Boogskutter A*?

Wetenskaplikes gebruik verskeie instrumente, soos gammastraalteleskope, X-straalverklikkers en radioteleskope, om die emissies en gedrag van Sagittarius A* waar te neem. Hierdie waarnemings help hulle om waardevolle data oor die supermassiewe swart gat en sy omgewing in te samel.

Waarom is die fakkels wat deur Boogskutter A* uitgestraal word betekenisvol?

Die periodieke fakkels wat deur Boogskutter A* uitgestraal word, verskaf waardevolle insigte in die onderliggende meganismes en strukture van supermassiewe swart gate. Hulle daag die konvensionele begrip uit dat swart gate nie straling uitstraal nie, wat sterrekundiges die geleentheid bied om die raaisels rondom hierdie kosmiese verskynsels te ontrafel.