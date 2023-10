Wetenskaplikes identifiseer snellers vir bakteriese patogene, wat die deur oopmaak vir nuwe behandelingstrategieë

Nuwe navorsing wat aan die Universiteit van Nevada, Las Vegas (UNLV) gedoen is, werp lig op skadelike bakterieë en hoe hulle sekere gene aktiveer wat siektes in die menslike liggaam veroorsaak. Onder leiding van mikrobioloog Helen Wing, het 'n span interdissiplinêre wetenskaplikes hul aandag gevestig op Shigella, 'n dodelike bakteriële patogeen wat verantwoordelik is vir die veroorsaak van simptome soos buikkrampe, koors en diarree. Die Sentrums vir Siektebeheer en -voorkoming skat dat Shigella-infeksies elke jaar wêreldwyd tot 600,000 XNUMX sterftes lei.

Een van die sleutelontdekkings wat die navorsers gemaak het, is die rol van 'n groot proteïen genaamd VirB, wat dien as 'n "skakelaar" wat die bakterie veroorsaak om siektes by mense te veroorsaak. Die proteïen bind aan Shigella se DNA, wat die siekte aktiveer. Die studie het egter bevind dat inmenging met die bindingsproses van VirB moontlik kan verhoed dat Shigella siekte veroorsaak.

Die navorsing, gepubliseer in die joernaal mBio, het erkenning verdien as 'n "Editor's Pick." Wanneer vervangings in die VirB-proteïen gemaak word, verloor dit sy vermoë om virulensiegene in Shigella te aktiveer, wat die bakterie effektief nie-aansteeklik maak. Hierdie bevinding maak die moontlikheid oop om behandelings te ontwikkel wat die VirB-proteïen teiken om Shigella-infeksies te bekamp.

Die span by UNLV se mikrobiologie-laboratorium poog om 'n beter begrip te kry van hierdie "skakelaar"-proteïene, wat tipies onskadelike bakterieë in aggressiewe patogene kan omskep. Die uiteindelike doel is om metodes te ontbloot vir die beheer van siekteveroorsakende bakterieë en moontlike ontwikkeling van nuwe middels wat hierdie proteïene teiken.

Die implikasies van hierdie navorsing strek verder as Shigella na ander patogene. Die wetenskaplikes glo dat soortgelyke benaderings op ander klinies relevante bakterieë toegepas kan word deur verskillende proteïene wat betrokke is by siektevirulensie te teiken. Deur die werking en interaksies van hierdie proteïene te verstaan, hoop wetenskaplikes om behandelingstrategieë te verbeter en die las van aansteeklike siektes wêreldwyd te verlig.

Een van die sleutelmolekules wat by die bindingsproses betrokke is, is sitidientrifosfaat (CTP), wat deurslaggewend is vir die regulering van VirB. Deur in te meng met CTP-binding, hoop navorsers om behandelingstrategieë te ontwikkel wat die impak van skadelike bakterieë soos Shigella kan verminder.

Hierdie navorsing is 'n belangrike stap vorentoe om die snellers vir bakteriële patogene te ontdek en maak die deur oop vir nuwe weë vir behandeling en voorkoming. Deur die meganismes te verstaan ​​wat bakterieë toelaat om siektes te veroorsaak, kan wetenskaplikes meer effektiewe strategieë ontwikkel om hierdie infeksies te bekamp en globale gesondheid te verbeter.

Bron: Universiteit van Nevada, Las Vegas [Geen URL]