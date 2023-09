Breking met vloeibare CO2 kan klein bewings veroorsaak, nuwe navorsing toon

Nuwe navorsing het aan die lig gebring dat hidrobreking, of dit nou met vloeibare koolstofdioksied (CO2) of water uitgevoer word, klein bewings kan veroorsaak. Hierdie studie bevestig dat die skuddings deur dieselfde prosesse geproduseer word wat moontlik tot groter, skadelike aardbewings kan lei.

Breking, of hidrouliese breking, behels die inspuiting van vloeistowwe onder die aarde se oppervlak om olie en aardgas te ontgin. Terwyl tradisionele hidrobrekingmetodes afvalwater gebruik, het hierdie spesifieke ondersoek gefokus op die gebruik van vloeibare CO2. Breking met vloeibare CO2 het die bykomende voordeel om koolstof te sekwestreer, wat die bydrae daarvan tot atmosferiese hittebehoud verminder.

Beramings dui daarop dat koolstofdioksiedbreking die potensiaal het om jaarliks ​​soveel koolstof te bespaar as een miljard sonpanele. Dit maak dit 'n meer omgewingsvriendelike opsie in vergelyking met afvalwaterbreking, aangesien dit koolstof ondergronds en uit die atmosfeer hou.

Die studie, gepubliseer in die joernaal Science, dui aan dat die bevindinge van bewings as gevolg van CO2-breking waarskynlik ook van toepassing is op watergebaseerde breking. Albei metodes kan moontlik seismiese aktiwiteit veroorsaak.

Seismoloë het voorheen die bron van hierdie skuddings gedebatteer, met sommige wat voorgestel het dat dit veroorsaak is deur groot aardbewings wat ver plaasvind, terwyl ander veronderstel is dat dit geraas is wat deur menslike aktiwiteite gegenereer word. Deur seismometers rondom 'n brekingsterrein in Wellington, Kansas, te installeer, kon die navorsers vasstel dat die skuddings wel verband hou met die vloeistofinspuitings.

Monitering van hierdie aktiwiteite is van kardinale belang om die vervorming van rotse te verstaan ​​en die beweging van vloeistowwe na inspuiting op te spoor. Modelleringseksperimente kan help om veilige vloeistofinspuitingsdruk te bepaal om die waarskynlikheid van skadelike seismiese aktiwiteit te verminder. Die teenwoordigheid van onbekende foute maak dit egter uitdagend om die uitkoms in alle gevalle te voorspel.

Hierdie navorsing werp lig op die potensiële impak van breking op seismiese aktiwiteite en beklemtoon die behoefte aan noukeurige monitering en regulering om risiko's wat met die proses geassosieer word te versag.

