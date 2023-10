Bron van sterbelyning naby die Galaktiese sentrum ontdek

Wetenskaplikes van die Universiteit van Manchester en die Universiteit van Hong Kong het 'n beduidende ontdekking gemaak rakende die belyning van sterre naby die Galaktiese Sentrum. Die belyning van planetêre newels, wat die eerste keer deur Manchester PhD-student Bryan Rees ontdek is, het tot nou toe onverklaarbaar gebly. Nuwe data verkry van die European Southern Observatory Very Large Telescope en die Hubble-ruimteteleskoop het die belyning bevestig en 'n spesifieke groep sterre geïdentifiseer wat daarvoor verantwoordelik is: naby-binêre sterre.

Planetêre newels is wolke gas wat aan die einde van hul lewe deur sterre uitgestoot word. Die span het 'n groep planetêre newels in die Galaktiese Bult naby die middel van die Melkweg bestudeer. Ten spyte daarvan dat die newels nie verwant is nie en afkomstig is van verskillende sterre wat op verskillende tye en op verskillende plekke gebore is, is gevind dat hul vorms byna parallel met die Galaktiese vlak in lyn is. Hierdie belyning is ontdek in planetêre newels met naby sterre metgeselle, met die metgesel ster wat om die hoofster wentel op 'n nader afstand as wat Mercurius aan ons eie Son is.

Die bevinding dui daarop dat die belyning moontlik gekoppel is aan die aanvanklike skeiding van die binêre komponente ten tyde van die ster se geboorte. Verdere navorsing is nodig om die meganismes agter die belyning ten volle te verstaan, maar hierdie ontdekking verskaf belangrike bewyse vir 'n konstante en beheerde proses wat stervorming oor miljarde jare en groot afstande beïnvloed.

Hierdie studie, gepubliseer in die Astrophysical Journal Letters, verdiep ons begrip van die dinamika en evolusie van die Melkweg se bultgebied. Die navorsers het 136 bevestigde planetêre newels in die sterrestelsel se bult met behulp van die Very Large Telescope ondersoek en 40 van hulle herondersoek met hoë-resolusiebeelde van die Hubble-ruimteteleskoop.

Die belyning van die newels kan beïnvloed word deur die vinnige wentelbaanbeweging van die metgeselster, wat selfs moontlik binne die hoofster wentel. Hierdie ontdekking werp lig op die komplekse prosesse betrokke by stervorming en die faktore wat ons sterrestelsel vorm.

