Nuwe insigte in die verdwynende vasteland

Geoloë is lank reeds gefassineer deur die voortdurend veranderende legkaart van die aarde se vastelande. 'n Onlangse deurbraak deur 'n span aan die Universiteit van Utrecht in Nederland het lig gewerp op 'n kontinent wat miljoene jare gelede geheimsinnig verdwyn het. Hierdie 5,000 155 km lange landmassa, bekend as Argoland, het ongeveer XNUMX miljoen jaar gelede van Wes-Australië afgebreek. Die verblyfplek daarvan het egter tot nou toe 'n legkaart gebly.

Die sleutel tot die oplossing van hierdie raaisel lê onder die see se oppervlak, waar 'n massiewe "leemte" bekend as die Argo Abyssal Plain deurslaggewende leidrade verskaf het. Deur die struktuur van die seebodem te gebruik, het navorsers afgelei dat Argoland noordweswaarts gedryf het en uiteindelik onder die eilande van Suidoos-Asië gevestig het. In teenstelling met verwagtinge is geen groot kontinent onder hierdie eilande ontdek nie. In plaas daarvan is slegs oorblyfsels van klein kontinentale fragmente gevind, omring deur baie ouer oseaanbekkens.

Die wetenskaplikes aan die Universiteit van Utrecht het 'n reis onderneem om saam te voeg wat van die vermiste land geword het. Hulle het ontdek dat nog 'n “verlore” kontinent, wat in 2019 gevind is, in die Aarde se mantel gesink het en net die boonste laag agtergelaat het wat die berge van Suid-Europa gevorm het. Argoland het egter nie sulke oorblyfsels agtergelaat nie.

Hierdie openbaring beklemtoon die belangrikheid daarvan om die Aarde se geologiese verlede te verstaan. Geoloog Douwe van Hinsbergen het verduidelik dat rekonstruksies van voormalige superkontinente en die begrip van die aarde se geografie in vorige eras noodsaaklik is om insigte te verkry in prosesse soos die evolusie van biodiversiteit, klimaat, die vind van grondstowwe en om bergformasies en plaattektoniek te verstaan.

Deur sewe jaar se navorsing het die span ontdek dat Argoland in verskillende fragmente versplinter het, wat hulle Argopelago genoem het. Hierdie mikrokontinentale fragmente is geskei deur ouer oseaniese komme, wat gelyk het aan ander onderwater kontinente soos Groter Adria en Zeelandia. Die fragmente het ongeveer 300 miljoen jaar gelede by hul huidige liggings aangekom, en vandag lê hulle diep onder die welige oerwoude van Indonesië en Mianmar.

Hierdie deurbraak verskaf nie net nuwe insigte in die geologie van Suidoos-Asië nie, maar verdiep ook ons ​​begrip van die Aarde se dinamiese verlede en die meganismes wat ons planeet vorm.

FAQ

V: Waarom is Argoland as 'n legkaart beskou?

A: Argoland, 'n vasteland wat van Wes-Australië losgemaak het, het vermis geraak en kenners laat kopkrap oor die ligging daarvan.

V: Hoe is die raaisel van Argoland opgelos?

A: Navorsers aan die Universiteit van Utrecht het die struktuur van die seebodem gebruik om die drif van Argoland, wat onder die eilande van Suidoos-Asië beland het, op te spoor.

V: Wat het die navorsers oor Argoland ontdek?

A: In teenstelling met verwagtinge, is geen groot kontinent onder die eilande van Suidoos-Asië gevind nie. In plaas daarvan is klein kontinentale fragmente omring deur ouer oseaniese komme ontdek.

V: Wat is die betekenis daarvan om die aarde se geologiese verlede te bestudeer?

A: Om die Aarde se geologiese geskiedenis te verstaan ​​is noodsaaklik vir die begrip van prosesse soos biodiversiteit-evolusie, klimaatsverandering, hulpbronverkenning, bergvorming en plaattektoniek.

V: Wat het navorsers die fragmente van Argoland genoem?

A: Die navorsers het die fragmente Argopelago genoem, wat mikrokontinentale fragmente verteenwoordig wat deur ouer oseaniese komme geskei is.

Bronne: Universiteit Utrecht (URL)