Wetenskaplikes ontdek antieke supermassiewe swart gat, wat ons begrip van die heelal uitbrei

Wetenskaplikes het 'n verstommende ontdekking gemaak wat ons huidige begrip van die vroeë heelal uitdaag. Met behulp van NASA se James Webb-ruimteteleskoop en Chandra X-Ray-sterrewag het navorsers ’n swart gat ontdek wat voor die een in ons Melkweg-sterrestelsel is en tien keer groter is. Hierdie bevinding bevestig die jarelange hipotese dat supermassiewe swart gate met die aanbreek van die heelal bestaan ​​het.

Die ouderdom van hierdie buitengewone swart gat word geskat op ongeveer 13.2 miljard jaar, wat dit ongeveer 200 miljoen jaar ouer maak as voorheen ontdekte swart gate. Om dit in perspektief te plaas, het hierdie antieke behemoth slegs 670 miljoen jaar na die Oerknal ontstaan.

Hoofskrywer Akos Bogdan, van die Harvard-Smithsonian Sentrum vir Astrofisika, verduidelik dat swart gate in sekere sterrestelsels tussen 10% tot 100% van die totale massa van al die sterre in daardie sterrestelsel kan weeg. Dit kontrasteer aansienlik met die swart gate in die Melkweg en nabygeleë sterrestelsels, wat slegs 0.1% van die totale massa uitmaak.

"Dit is net baie vroeg in die heelal om so 'n behemoth te wees," sê Priyamvada Natarajan van Yale Universiteit, wat deelgeneem het aan die studie wat in die joernaal Nature Astronomy gepubliseer is.

Die navorsers glo dat hierdie swart gat gevorm het uit reusagtige wolke gas wat in 'n naburige sterrestelsel ineengestort het. Soos die twee sterrestelsels saamgesmelt het, het die supermassiewe swart gat die middelpunt geneem. Om sy bestaan ​​te bevestig, het Chandra die swart gat se X-strale opgespoor wat as gasspirale daarin uitgestraal word. Hierdie onderskeibare kenmerk kategoriseer dit as 'n kwasar, aangesien dit aktief groei en intense straling uitstraal.

Terwyl hierdie ontdekking lig werp op die vroeë stadiums van die heelal, laat dit ook nuwe vrae oor die vorming en groei van swart gate ontstaan. Wetenskaplikes verwag dat die Webb-teleskoop, saam met ander toekomstige sterrewagte, meer ou swart gate sal ontbloot, wat ons kennis van hierdie enigmatiese kosmiese voorwerpe sal uitbrei.

Algemene vrae

Wat is 'n swart gat?

'n Swart gat is 'n gebied in die ruimte met 'n uiters sterk gravitasietrek, so intens dat niks, nie eens lig, sy greep kan ontsnap nie. Dit word gevorm uit die oorblyfsels van massiewe sterre wat onder hul eie swaartekrag ineengestort het.

Wat is 'n kwasar?

'n Kwasar is 'n soort swart gat wat groot hoeveelhede energie en lig uitstraal. Dit vind plaas wanneer 'n supermassiewe swart gat aktief voed op omliggende materie, wat veroorsaak dat die gas helder gloei.

Hoe bespeur wetenskaplikes swart gate?

Wetenskaplikes gebruik dikwels ruimteteleskope soos die Chandra X-Ray Observatory om swart gate op te spoor. Deur X-strale waar te neem wat vrygestel word van gas wat in swart gate val, kan navorsers hul teenwoordigheid bevestig.

Wat is die implikasies van die ontdekking van antieke supermassiewe swart gate?

Die ontdekking van antieke supermassiewe swart gate bied waardevolle insigte in die vorming en groei van hierdie kosmiese reuse. Dit daag bestaande teorieë oor die tydlyn van swartgat-ontwikkeling uit en dra by tot ons begrip van die vroeë heelal.