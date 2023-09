Die ontdekking van Capitojoppa amazonica: 'n Nuwe wesp-genus in die Peruaanse Amasone

Die Allpahuayo-Mishana Nasionale Reservaat in Peru is bekend vir sy ongelooflike biodiversiteit, en navorsers van die Universiteit van Turku in Finland het bygedra tot sy ryk tapisserie van lewe met die ontdekking van 'n nuwe wesp-genus, Capitojoppa. Die navorsers, wat al meer as twee dekades insekbiodiversiteit in die reservaat bestudeer, het die nuwe genus in 'n onlangs gepubliseerde studie beskryf.

Capitojoppa behoort aan die subfamilie Ichneumoninae, wat bekend is vir sy groot en kleurvolle wespe wat hoofsaaklik in tropiese streke voorkom. Hierdie wespies voed op mot- en skoenlapperruspes en papies. Die navorsers het verskeie onbekende spesies binne hierdie subfamilie ontdek, wat hulle beplan om in toekomstige studies te beskryf.

Die Allpahuayo-Mishana Nasionale Reservaat het in die laat 1980's wetenskaplike prominensie verwerf toe plantkundige Alwyn Gentry 'n rekordgetal boomspesies in 'n klein area van die reënwoud gedokumenteer het. Sedert 1998 bestudeer die Universiteit van Turku-navorsers insekbiodiversiteit in dieselfde navorsingsgebiede en het merkwaardige hoë getalle insekspesies gevind. Dit was in hierdie streek dat hulle Capitojoppa ontdek het.

Die naam Capitojoppa gee insig in die kenmerke van die nuut ontdekte wesp-genus. "Capito" dui op sy groot kop, baie soos die barbet-voëlgenus Capito wat in Suid-Amerika gevind word. Die "joppa" deel van die naam verwys na die ooreenkoms van Capitojoppa met die perdeby genus Joppa. Die spesifieke spesienaam, "amazonica," hou verband met die Amasone.

Die navorsers van Finland was ook betrokke by bewaringspogings in die Allpahuayo-Mishana-reservaat. Die streek is bekend vir sy ongeëwenaarde spesie-oorvloed, en die navorsers bestudeer hoe menslike aktiwiteite, soos klimaatsverandering, die reënwoud beïnvloed.

Die ontdekking van Capitojoppa amazonica dra by tot die groeiende begrip van die ongelooflike biodiversiteit binne die Allpahuayo-Mishana Nasionale Reservaat. Voortgesette navorsing in die streek sal help om lig te werp op die uitwerking van menslike aktiwiteite op hierdie unieke ekosisteem.

Bron:

– “Capitojoppa, ’n nuwe genus van Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) van Peruaanse Amazonia” deur Brandon R. Claridge, Kari M. Kaunisto, en Ilari E. Sääksjärvi, 1 September 2023, ZooKeys. DOI: 10.3897/zookeys.1178.108929