Die rol van die aarde se magneetstert in watervorming op die maan

’n Onlangse studie het lig gewerp op die oorsprong van water op die Maan en stel voor dat golwe van elektrone in die Aarde se magnetostert verantwoordelik kan wees vir die opwekking van bevrore H2O op die maanoppervlak. Terwyl die teenwoordigheid van ys op die Maan al 'n geruime tyd bekend is, het die bron van hierdie water 'n raaisel gebly.

Die navorsing, gelei deur Shai Li van die Universiteit van Hawaii, verbind die teenwoordigheid van water op die Maan met die streek rondom die Aarde bekend as die magnetosfeer. Die magnetosfeer dien as 'n skild wat die Aarde teen son- en kosmiese deeltjiestraling beskerm.

Soos die Maan om die Aarde wentel, gaan dit deur die magnetostert, wat 'n langwerpige stert is wat geskep word deur die sonwind wat teen die magnetosfeer stoot. Hierdie stert bevat hoogs gelaaide deeltjies, insluitend elektrone en ione. Die magnetostert beskerm die Maan teen gelaaide deeltjies terwyl lig steeds die maanoppervlakte bereik.

Die studie, gebaseer op data wat deur Indië se Chandrayaan-1-ruimtetuig ingesamel is, het waargeneem dat watervorming op die Maan nie afgeneem het soos verwag is toe dit deur die magneetstert beweeg nie. Vorige studies het voorgestel dat watervorming op die maanoppervlak hoofsaaklik te wyte was aan waterstofione in die sonwinde. Die navorsers het egter ontdek dat daar bykomende bronne van watervorming in die magnetostert moet wees.

Die navorsers stel voor dat hoë-energie-elektrone binne die magnetostert met die maangrond reageer en vasgevangde waterstof vrystel wat dan water kan vorm. Verdere ondersoek na die waterinhoud by die maanpole tydens verskillende punte in die Maan se deurgang deur die magneetstert word beplan om 'n beter begrip van hierdie proses te kry.

Hierdie navorsing is betekenisvol aangesien dit wetenskaplikes help om waterbronne op die Maan op te spoor, wat deurslaggewend sal wees vir toekomstige langtermyn-maansendings en moontlik die vestiging van menslike nedersettings.

Bronne:

1. NASA

2. Space.com

3. Wetenskapwaarskuwing