Daar is gevind dat grondwaterafvoer die Great Barrier Reef beïnvloed

’n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes van die Southern Cross-universiteit gedoen is, het aan die lig gebring dat die Great Barrier Reef beduidend geraak word deur stikstof en fosfor wat die ekosisteem binnedring deur grondwaterafvoer. Hierdie ontdekking dui daarop dat huidige bewaring- en restourasiepogings moontlik vanuit 'n nuwe perspektief benader moet word.

Grondwaterafvoer verwys na die vrystelling van water onder die see se waterlyn uit bronne soos ondergrondse waterdraers en die seebodem. Met behulp van natuurlike spoorsnyers het die navorsingspan data van aflandige transekte, riviere en kusboorgate langs die Queensland-kus ingesamel. Die span het bevind dat grondwaterafvoer 10-15 keer meer voedingstowwe bygedra het as rivierinsette, met stikstof wat byna twee keer soveel deur grondwater as rivierwater binnedring.

Voorheen was die meeste pogings om die impak van voedingstowwe op die Rif te versag, gefokus op uitvloei uit rivierstelsels. Hierdie studie beklemtoon egter die behoefte om die langtermynberging van voedingstowwe in grondwater, wat oor dekades in kuswaters afgevoer kan word, te oorweeg. Skadelike effekte soos algebloeisels, doringkroon-seesterresies en vissiektes is gekoppel aan oormatige voedingstofvlakke.

Hierdie navorsing beklemtoon die belangrikheid daarvan om voedingsbronne te verstaan ​​en te bestuur om die Great Barrier Reef te beskerm. Strategiese verskuiwings in bestuursbenaderings is nodig om die rif vir toekomstige geslagte te beskerm. Pogings moet daarop fokus om voedingstofinsette van beide grondwater en rivierbronne te verminder.

Die studie is befonds deur die Australiese Navorsingsraad, die Herman Slade-stigting en die Great Barrier Reef Foundation. Deur lig te werp op die komplekse nutriëntdinamika binne die ekosisteem, dra hierdie navorsing by tot die voortdurende bewaring en herstelpogings vir die Groot Korrelrif.

Bronne:

– Omgewingswetenskap en -tegnologie: “Ondersese grondwaterafvoer oorskry rivierinsette as 'n bron van voedingstowwe na die Groot Barrièrerif” deur Douglas R. Tait, Isaac R. Santos, Sèbastien Lamontagne, James Z. Sippo, Ashley McMahon, Luke C. Jeffrey , en Damien T. Maher

– Southern Cross Universiteit