Antieke tektoniese plaat herontdek in Suid-Chinese See

Wetenskaplikes het onlangs ’n langverlore tektoniese plaat herontdek wat vroeër onder die Suid-Chinese See bestaan ​​het. Hierdie antieke plaat, wat die "Pontus-plaat" genoem is, was een keer 'n kwart van die grootte van die Stille Oseaan en het ongeveer 20 miljoen jaar gelede verdwyn. Die enigste bewys van sy bestaan ​​kom van 'n paar rotsfragmente wat in die berge van Borneo gevind is en die oorblyfsels van sy groot plaat wat diep binne die Aarde se mantel opgespoor is.

Die Pontus-plaat is vernoem na die Pontus Oseaan, 'n oseaan wat bestaan ​​het in die tyd toe die plaat nog teenwoordig was. Hierdie ontdekking is veral verbasend omdat die bestaan ​​daarvan nie voorheen bekend was nie. Navorsers van die Universiteit van Utrecht in Nederland het aanvanklik die Stille Oseaan-plaat onder die Stille Oseaan bestudeer toe hulle op bewyse van die Pontus-plaat afgekom het. Tydens die ontleding van rotsmonsters wat in Borneo versamel is, het hulle ontdek dat die breedtegraad van hierdie rotse nie ooreenstem met die breedtegraad van enige ander bekende plate nie.

Om hierdie raaisel te ontrafel, het die navorsers rekenaarmodelle gebruik om die streek se geologie oor die afgelope 160 miljoen jaar te bestudeer. Hul bevindinge het aan die lig gebring dat die Borneo-gesteentes 'n gaping gevul het wat vermoedelik deur die Izanagi-plaat onderlê word. In plaas daarvan het hulle die teenwoordigheid van 'n voorheen onbekende plaat ontdek, wat hulle die Pontus-plaat genoem het. Die navorsers glo dat die Pontus-plaat minstens 160 miljoen jaar gelede gevorm het en geleidelik in grootte gekrimp het totdat dit uiteindelik verdwyn het toe dit onder die Australiese plaat na die suide en die Chinese plaat na die noorde gedruk is.

Hierdie onlangse ontdekking werp lig op die geologiese geskiedenis van die Suid-Chinese See en verskaf insigte in antieke plaattektoniek. Die bevindinge is in die joernaal Gondwana Research gepubliseer en bou voort op vorige navorsing wat op die bestaan ​​van die Pontus-plaat gesinspeel het. ’n Dekade oue studie wat deur dieselfde navorsingsgroep uitgevoer is, het ’n groot plak van onbekende oorsprong binne die Aarde se mantel geïdentifiseer, en nou is dit bevestig dat hierdie plak die oorblywende oorblyfsel van die Pontusplaat is.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie ontdekking die dinamiese aard van die aardkors en die belangrikheid daarvan om sy geologiese geskiedenis te ontrafel om ons planeet se verlede beter te verstaan. Die identifikasie van die Pontus-plaat dra by tot ons kennis van antieke tektoniese plate en hoe hulle bydra tot die komplekse legkaart van die Aarde se geologiese evolusie.

