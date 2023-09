Ontdekking van die wêreld se oudste mensgeboude struktuur werp nuwe lig op vroeë menslike tegnologie

Britse en Afrika-argeoloë het 'n baanbrekende ontdekking in Suider-Afrika gemaak – bewyse van die wêreld se oudste mensgeboude struktuur. Hierdie indrukwekkende struktuur, wat meer as 'n halfmiljoen jaar gelede deur 'n uitgestorwe spesie van mense gebou is, is in die noorde van Zambië in versuipte grond gevind. Die struktuur, gemaak van bewerkte hout, het vermoedelik gedien as 'n verhoogde baan of platform oor vleiland of binne 'n vleilandgebied.

Hierdie nuut opgegrawe struktuur is minstens twee keer so oud as enige ander bekende mensgemaakte struktuur. Die ontdekking daarvan sal na verwagting die argeologiese begrip van vroeë menslike tegnologie en kognitiewe vermoëns revolusioneer. Dit dui daarop dat vroeë mense baie vroeër gesofistikeerde vaardighede in ingenieurswese en timmerwerk gehad het as wat voorheen gedink is.

Die mensgeboude baan of platform is net 'n klein deel van 'n groter prehistoriese menslike nedersetting langs die suidelike oewer van die Kalamborivier. Hierdie ligging is in die nabyheid van die merkwaardige natuurlike wonders van 'n 235 meter hoë waterval en 'n 300 meter diep canyon. Die unieke plaaslike topografie, wat moerasland, mere en rivierbosveld insluit, het waarskynlik vroeë menslike jagter-versamelaars na die gebied gelok.

Argeoloë het ook klipgereedskap ontbloot wat gebruik word om te sny, kap en skraap, sowel as 'n moontlike vuurherd om te kook. Die prehistoriese mense wat in hierdie gebied gewoon het, was lede van die uitgestorwe Homo heidelbergensis-spesie, wat tussen 600,000 300,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede gefloreer het. Homo heidelbergensis het op daardie stadium reeds Afrika, Wes-Asië en Europa gekoloniseer, maar het uiteindelik uitgesterf, moontlik as gevolg van mededinging van meer gevorderde menslike spesies soos Homo sapiens en Neanderdalmense.

Die Deep Roots of Humanity-navorsingsprojek, 'n samewerking tussen die VK, België en Zambië, het die argeologiese ondersoeke oor die afgelope vier jaar gelei. Luminessensie-dateringstegnieke is gebruik om die ouderdom van die struktuur en ander bevindings te bepaal. Volgens professor Larry Barham, die projekdirekteur, sal hierdie ontdekking bestaande persepsies van uitgestorwe menslike spesies uitdaag en nuwe insigte in menslike evolusie verskaf.

Bronne:

– Nature, Volume/Issue: Vol. 582, uitgawe 7812, bladsye 468-471 (2020)

– Deep Roots of Humanity-navorsingsprojek en Universiteit van Liverpool

Definisies:

– Verhoogde spoorweg: 'n Verhewe paadjie, dikwels gebou as 'n manier om moeilike terrein soos vleilande of vleilande oor te steek.

– Prehistories: Verwys na 'n tydperk voor opgetekende geskiedenis, tipies die tyd voor die ontwikkeling van geskrewe taal en die uitvinding van skryfstelsels.

– Luminesensie-datering: 'n Metode wat gebruik word om die ouderdom van minerale of artefakte te bepaal deur die opgehoopte straling oor tyd te meet.