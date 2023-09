Nuwe ontdekking onthul die wêreld se oudste mensgeboude struktuur

Britse en Afrika-argeoloë het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat ons begrip van vroeë menslike tegnologie en kognitiewe vermoëns kan verander. Hulle het bewyse gevind van die wêreld se oudste mensgeboude struktuur in Suider-Afrika, wat sowat 'n halfmiljoen jaar gelede deur 'n uitgestorwe spesie van mense gebou is. Die struktuur, gemaak van bewerkte hout, het waarskynlik as 'n verhoogde baan of verhoogde platform gedien. Dit is in versuipte grond in die noorde van Zambië ontdek en is minstens twee keer so oud as enige ander bekende mensgemaakte struktuur.

Hierdie bevinding was deel van 'n groter prehistoriese menslike teenwoordigheid op die suidelike oewer van die Kalamborivier. Geleë net 'n paar honderd meter stroomop van die indrukwekkende 235 meter hoë Kalambo-waterval en 'n 300 meter diep canyon, het hierdie gebied vroeë menslike jagter-versamelaars gelok, insluitend die wêreld se eerste konstruksie-“ingenieurs” en skrynwerkers.

Die uiteenlopende topografie van die streek, met moerasland, mere, waterweë, rivierbosveld, heuwels bedek met verskillende boomspesies, en 'n reënwoud wat deur die sproei van die waterval gegenereer is, het 'n oorvloed van hulpbronne verskaf en verskeie diere gelok. Die argeoloë het ook sny-, kap- en skraapgereedskap van klip ontdek, asook 'n moontlike vuurherd om te kook.

Die prehistoriese mense wat die struktuur gebou het, was deel van 'n uitgestorwe spesie bekend as Homo heidelbergensis, wat tussen 600,000 300,000 en 300,000 XNUMX jaar gelede bestaan ​​het. Teen ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede het hierdie spesie uitgesterf, moontlik as gevolg van mededinging van meer gevorderde menslike spesies soos Neanderdalmense en Homo sapiens.

Die ontdekking is gemaak deur argeoloë en wetenskaplikes van die universiteite van Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway en Luik, sowel as Zambië se Nasionale Museumraad en Nasionale Erfenisbewaringskommissie. Die datering van die vondste, met behulp van luminessensie-dateringstegnieke, is deur kundiges by die Aberystwyth Universiteit uitgevoer.

Hierdie nuwe bevinding werp lig op die vroeë tegnologiese en kognitiewe vermoëns van mense en beklemtoon die belangrikheid van die Kalambo-waterval-gebied in die verstaan ​​van menslike evolusie.

