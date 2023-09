Britse en Afrika-argeoloë ontdek die wêreld se oudste mensgeboude struktuur

Argeoloë van die Verenigde Koninkryk en Afrika het bewyse ontdek van die wêreld se oudste mensgeboude struktuur, wat ongeveer 'n halfmiljoen jaar gelede deur 'n uitgestorwe spesie van mense gebou is. Die struktuur, gemaak van bewerkte hout, is in Suider-Afrika gevind en is vermoedelik gebruik as 'n verhoogde baan of platform oor vleiland- of vleilandgebiede. Hierdie ontdekking, ten minste twee keer so oud as enige ander bekende mensgemaakte struktuur, sal na verwagting argeoloë se begrip van vroeë menslike tegnologie en kognitiewe vermoëns verander.

Die struktuur is opgegrawe in versuipte grond in die noorde van Zambië en was net 'n klein deel van 'n prehistoriese menslike teenwoordigheid op die suidelike oewer van die Kalamborivier. Dit is naby die wêreldbekende Kalambo-waterval en diep canyon gevind. Daar word vermoed dat die watervalle en die unieke plaaslike topografie vroeë menslike jagter-versamelaars na die gebied gelok het, insluitend die wêreld se eerste konstruksie-ingenieurs en skrynwerkers.

Die gebied rondom die watervalle het 'n vrugbare vloedvlakte, moerasland, mere, waterweë, rivierbosveld, heuwels bedek met bosveld en 'n reënwoud wat deur die watervalle gegenereer is, ingesluit. Hierdie uiteenlopende omgewings sou verskeie soorte diere gelok het, saam met verskillende plante, vrugte en neute, wat op hul beurt vroeë mense sou gelok het.

Die argeoloë het 'n 1.4 meter lange gedeelte van 'n boomstam en 'n boomstomp ontdek, wat albei deur prehistoriese skrynwerkers verander is. Die stam was gevorm om aan albei kante te taps en het 'n U-vormige gekerfde kerf aan sy sy gehad. Dit is dan horisontaal bo-op die gevormde boomstomp geplaas, wat effektief 'n "slot" geskep het wat die baan of platform verhewe bo die vlei gehou het. ’n Groot houtwig, waarskynlik om hout te kloof, is ook naby gevind.

Verskeie klipgereedskap om te sny, kap en skraap is opgegrawe, asook 'n moontlike vuurherd om te kook. Die antieke mense wat in hierdie gebied gewoon het, was Homo heidelbergensis, 'n uitgestorwe spesie wat eens tussen 600,000 300,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede Afrika, Wes-Asië en Europa bewoon het.

Die argeologiese ondersoeke is die afgelope vier jaar deur navorsers van die VK, België en Zambië gedoen. Kenners van die Aberystwyth-universiteit het luminessensie-dateringstegnieke gebruik om die ouderdom van die vondste te bepaal, wat behels het dat die laaste keer dat minerale in die omliggende sand aan sonlig blootgestel is, ondersoek is.

Hierdie baanbrekende ontdekking sal aansienlik bydra tot ons begrip van die vroeë menslike beskawing en bied nuwe insigte in die kognitiewe vermoëns en tegnologiese vooruitgang van ons voorvaders.

Bronne:

– Deep Roots of Humanity-navorsingsprojek en Universiteit van Liverpool

– Natuurjoernaal

- Universiteit van Liverpool