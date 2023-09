Die wêreld se oudste mensgeboude struktuur wat in Afrika opgegrawe is

Argeoloë van die VK en Afrika het bewyse ontdek van die wêreld se oudste mensgeboude struktuur, wat terugdateer na 'n halfmiljoen jaar gelede. Die struktuur, gemaak van bewerkte hout, is in versuipte grond in die noorde van Zambië gevind. Daar word vermoed dat dit 'n verhoogde spoorweg of verhoogde platform in 'n vleilandgebied was, wat moontlik vir jag of slagting gebruik is.

Hierdie ontdekking is betekenisvol aangesien dit vorige begrip van vroeë menslike tegnologie en kognitiewe vermoëns uitdaag. Die struktuur is minstens twee keer so oud as enige ander bekende mensgemaakte struktuur en werp lig op die vermoëns van 'n uitgestorwe spesie bekend as Homo heidelbergensis.

Die houtstruktuur is op die suidelike oewer van die Kalamborivier gevind in 'n gebied wat vroeë menslike jagter-versamelaars sou gelok het vanweë sy uiteenlopende topografie. Net stroomop van die struktuur is die Kalambo-waterval, 'n 235 meter hoë waterval, en 'n drie myl lange canyon met sy eie gelokaliseerde reënwoud. Stroomaf van die watervalle vloei die rivier in die Tanganjikameer, wat 'n verskeidenheid diere sou gelok het.

Die argeoloë het ook klipgereedskap ontbloot, 'n moontlike vuurherd om te kook, en 'n houtwig wat gebruik word om hout te kloof. Hierdie bevindinge verskaf verdere insig in die daaglikse lewens en aktiwiteite van Homo heidelbergensis.

Oor die afgelope vier jaar is die argeologiese ondersoeke uitgevoer deur navorsers van die universiteite van Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway en Luik, sowel as Zambië se Nasionale Museumraad en Nasionale Erfenisbewaringskommissie.

Volgens professor Larry Barham, projekdirekteur, sal hierdie ontdekking verander hoe ons dink oor 'n lank uitgestorwe spesie mense. Die ouderdom van die struktuur is deur kundiges aan die Aberystwyth Universiteit bepaal deur gebruik te maak van luminessensie-dateringstegnieke.

