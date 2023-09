Die ontdekking van die wêreld se oudste mensgeboude struktuur in Suider-Afrika

Argeoloë van die VK, België en Zambië het die wêreld se oudste mensgeboude struktuur in Suider-Afrika ontdek. Die struktuur, gemaak van bewerkte hout, is opgegrawe in versuipte grond in die noorde van Zambië. Dit is minstens twee keer so oud as enige ander bekende mensgemaakte struktuur en sal waarskynlik ons ​​begrip van vroeë menslike tegnologie en kognitiewe vermoëns verander.

Die struktuur is glo gebou deur 'n uitgestorwe spesie van mense van 'n halfmiljoen jaar gelede. Dit is waarskynlik gebruik as 'n verhoogde spoor oor vleiland of as 'n verhoogde platform in 'n vleilandgebied, moontlik vir jag of slagting. Die ontdekking is gevind op die suidelike oewer van die Kalamborivier, 'n paar honderd meter stroomop van 'n 235 meter hoë waterval en 'n 300 meter diep canyon. Hierdie natuurwonders het moontlik vroeë menslike jagter-versamelaars na die gebied gelok.

Die gebied rondom die struktuur het verskillende omgewings gehad, insluitend 'n groot vloedvlakte, moerasland, mere, riviere, bosveld en 'n plaaslike reënwoud wat deur die waterval se sproei gegenereer is. Elkeen van hierdie omgewings sou verskillende diere en plantlewe gelok het, wat hulpbronne vir die vroeë mense verskaf het.

Die argeoloë het twee dele van die houtstruktuur gevind: 'n 1.4 meter lange gedeelte van 'n boomstam en 'n boomstomp, wat albei deur prehistoriese skrynwerkers verander is. Hierdie wysigings het toegelaat dat die stam veilig bo-op die stomp geplaas word, wat 'n verhoogde platform of baan geskep het. Ander klipgereedskap, 'n moontlike vuurherd om te kook, en 'n houtwig om hout te kloof, is ook op die terrein ontdek.

Die prehistoriese mense wat die struktuur gebou het, was lede van 'n uitgestorwe spesie bekend as Homo heidelbergensis. Hierdie spesie, wat tussen 600,000 300,000 en 300,000 XNUMX jaar gelede geleef het, het reeds die grootste deel van Afrika, Wes-Asië en Europa gekoloniseer. Ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede het Homo heidelbergensis egter uitgesterf, moontlik as gevolg van mededinging van nuwer menslike spesies soos Neanderdalmense en Homo sapiens.

Die ontdekking is deel van die deurlopende 'Deep Roots of Humanity'-navorsingsprojek wat deur professor Larry Barham van die Universiteit van Liverpool gelei word. Die bevindinge is in die wetenskaplike joernaal Nature gepubliseer. Ligte-dateringstegnieke is gebruik om die ouderdom van die struktuur en ander artefakte wat op die terrein gevind is, te bepaal.

Hierdie baanbrekende ontdekking verskaf waardevolle insigte in die evolusie van vroeë menslike tegnologie en brei ons kennis van die vermoëns van uitgestorwe menslike spesies uit.

