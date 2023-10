NASA se OSIRIS-REx-sending ontdek verrassende asteroïde-monstersamestelling

Wetenskaplikes wat aan NASA se OSIRIS-REx-sending deelgeneem het, was verstom deur die onverwagte bevindings toe hulle die houer oopgemaak het wat die monster van die naby-aarde asteroïde Bennu versamel het. Die oorskot van donker, fynkorrelige materiaal wat aan die houer se deksel en basis kleef, kan moontlik waardevolle insigte in die samestelling van die asteroïde verskaf.

Die voltooiing van die OSIRIS-REx-sending was 'n belangrike mylpaal vir NASA. Na 'n reis van 7 jaar wat 'n afstand van 3.86 miljard myl afgelê het, het die ruimtetuig op 24 September suksesvol in Utah se woestyn geland, na 'n raak-en-gaan-maneuver op Bennu se oppervlak.

In Oktober 2020 het die ruimtetuig sy TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) gebruik om die oppervlak van Bennu te versteur en 'n monster te versamel. Die oorvloed van materiaal wat versamel is, was so groot dat deeltjies waargeneem is wat in die ruimte wegdryf voordat die monsterkop in die houer vasgemaak is.

Die onverwagte ontdekking het wetenskaplikes aangespoor om die moontlikheid te oorweeg om 'n vinnige ondersoek uit te voer van die materiaal wat in die houer gevind word. Deur die donker, fynkorrelige materiaal wat aan die houer se oppervlaktes kleef, te bestudeer, hoop navorsers om waardevolle insigte te verkry oor die samestelling en oorsprong van Bennu.

Om die samestelling van asteroïdes soos Bennu te verstaan, is noodsaaklik vir wetenskaplikes om die raaisels van ons sonnestelsel se vorming en evolusie te ontrafel. Deur die monsters wat van Bennu verkry is te ontleed, beoog navorsers om die asteroïde se rol in die vroeë stadiums van die sonnestelsel te ontsyfer en moontlik insigte te kry in die oorsprong van lewe op Aarde.

Hierdie onverwagte vonds open nuwe weë vir navorsing en beklemtoon die belangrikheid van ruimtesendings soos OSIRIS-REx om ons kennis van die heelal en ons plek daarin uit te brei.

