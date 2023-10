'n Enkele string mikro-RNA beheer T-selgeheue in die herkenning van tumorselle, het studie bevind

’n Span navorsers aan die Universiteit van Massachusetts Amherst het die rol van ’n enkele mikroRNA-string, bekend as let-7, ontbloot in die regulering van die vermoë van T-selle om tumorselle te herken en te onthou. Gepubliseer in Nature Communications en ondersteun deur die National Institutes of Health, werp hierdie navorsing lig op die meganismes agter kankerbestrydende immunoterapieë en kan die weg baan vir verbeterde kankerbehandelings.

In die studie, gelei deur Leonid Pobezinsky en Elena Pobezinskaya, beskryf die navorsers hoe T-selle 'n belangrike rol in die immuunstelsel speel. Hierdie witbloedselle is verantwoordelik vir die bestryding van patogene en abnormale selle, soos tumorselle. Wanneer T-selle vreemde antigene teëkom, aktiveer hulle en transformeer hulle in moordende T-selle en val die indringers aan.

Na die geveg sterf die meeste moordende T-selle, maar 'n paar oorleef en verander in geheueselle. Hierdie geheueselle onthou hoe die antigeen gelyk het en bly waaksaam vir toekomstige invalle. Hierdie proses is soortgelyk aan hoe entstowwe werk. Deur die liggaam aan verswakte patogene bloot te stel, genereer entstowwe geheueselle wat vinnig kan reageer as die patogeen weer die liggaam binnedring.

Die navorsers wou egter die presiese meganismes verstaan ​​waardeur T-selle hierdie herinneringe vorm. Hulle het ontdek dat let-7, 'n klein stukkie mikroRNA wat in geheueselle teenwoordig is, 'n deurslaggewende rol speel. Hoe meer laat-7 'n sel het, hoe minder waarskynlik is dit om deur kankergewasselle mislei te word. Dit laat T-selle toe om kanker te beveg en die voorkoms van kankerselle te onthou.

Die betekenis van hierdie bevinding lê in die potensiaal om immunoterapieë te verbeter. Deur te verstaan ​​hoe let-7 tydens behandeling gereguleer word, kan navorsers die geheue en vermoëns van die liggaam se immuunstelsel verbeter. Geheue selle, wat stamselagtige kenmerke het, kan vir baie jare leef en bied langdurige beskerming teen kanker en ander siektes.

Hoofskrywer Alexandria Wells beklemtoon die translasie-impak van hierdie navorsing, en spreek opgewondenheid uit oor die fundamentele insigte wat verkry is en die potensiaal vir toekomstige immunoterapieë. Om die regulering van let-7 tydens behandeling te ondersoek, kan nuwe weë oopmaak vir kankernavorsing en -behandeling.

Bronne: Nature Communications | Universiteit van Massachusetts Amherst